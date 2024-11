Euphoria 3, niente più rinvii: confermato l'inizio delle riprese

Le riprese della terza stagione di Euphoria sono state rimandate di nuovo? Il capo di HBO e Max interviene per chiarire la questione

Fonte foto: HBO/Sky

L’attesa è stata lunga, ma a quanto pare per i fan non ci saranno più (brutte) sorprese: la produzione della terza stagione di Euphoria entrerà davvero nel vivo all’inizio del 2025. La nuova conferma è arrivata direttamente da Casey Bloys, a capo di HBO e Max, dopo che alcune voci avevano ipotizzato che, a causa degli impegni lavorativi dei protagonisti super star, l’apprezzata serie tv HBO ferma ormai da tre anni avrebbe subìto ulteriori slittamenti.

Quando iniziano le riprese di Euphoria 3

Bloys ha confermato che le riprese della terza stagione di Euphoria inizieranno a gennaio 2025, come da programmi. La data di inizio dei lavori è già stata definita e sarà nella seconda metà del mese.

«Niente è cambiato», ha rassicurato Bloys smentendo le ipotesi circolate online. «Gireremo la stagione. Ho letto le sceneggiature. Siamo felici. Andremo avanti. Tutti gli attori, è lo show».

‘EUPHORIA’ Season 3 is moving forward. Production begins in January for an 8-episode season. pic.twitter.com/oaoOvgUdqi — Film Updates (@FilmUpdates) November 12, 2024

A far temere un nuovo slittamento delle riprese della stagione 3 è stato il fatto che vari protagonisti della serie tv HBO, come Zendaya e Jacob Elordi, sono impegnati anche in altri progetti lavorativi importanti.

«So che ora la serie attira molta attenzione, perché ha creato delle vere star del cinema che hanno vari progetti a cui stanno lavorando, ma gireremo questa stagione, nulla è cambiato. Saranno otto puntate», ha aggiunto Bloys.

Cosa sappiamo di Euphoria 3

La terza stagione di Euphoria arriva quasi tre anni dopo il debutto della stagione 2, in seguito alla quale i lavori sono stati fortemente rallentati da vari fattori: gli scioperi di attori e sceneggiatori a Hollywood, gli altri impegni lavorativi dei protagonisti della serie tv e la tragica scomparsa dell’attore Angus Cloud e del produttore esecutivo Kevin Turen.

La trama dei nuovi episodi non è ancora nota, ma è certo che inizierà con un salto temporale in avanti: il pubblico ritroverà i protagonisti dopo il termine delle scuole superiori, mentre fanno il loro ingresso nel “mondo degli adulti” e del lavoro.

Il fatto è stato anticipato da tempo da Sam Levinson, creatore della serie tv, ed è stato commentato più di recente da Zendaya. «So che ci sarà un salto temporale, e so che è importante perché c’è un limite al dramma adolescenziale che si può sopportare», ha detto l’attrice in un’intervista.

«Sarà affascinante vedere e capire questi personaggi al di fuori del contesto del liceo, e come tutto quello che abbiamo visto quando erano ragazzi, mentre erano al liceo, influisca sul tipo di adulti che sono diventati e su chi diventeranno in un mondo molto più grande. Sarà interessante vedere cosa succederà anche a me».

Oltre ai già citati Zendaya e Jacob Elordi, nel cast di Euphoria 3 tornano anche Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Storm Reid, Alexa Demie ed Eric Dane.

La serie tv in Italia è trasmessa da Sky e in streaming su NOW.