Un film ambientato nel mondo del Trono di Spade? Cosa sappiamo

Fonte foto: Sky

Il Trono di Spade si è conclusa ufficialmente nel 2019 dopo otto stagioni, ma la verità è che quando una serie tv raggiunge una popolarità così vasta è difficile riuscire a mettere davvero un punto conclusivo alla storia. Non a caso da anni di parla dei possibili spin-off della serie tv ideata da David Benioff e D. B. Weiss e tratta dai libri di George R.R. Martin: per ora solo uno ha visto la luce (House of the Dragon), altri sono in produzione e molti di più sono stati immaginati, valutati e poi scartati. La novità di questi giorni? Oltre alla serie tv spin-off, potrebbe esserci anche un film di Game of Thrones.

Di cosa parlerà il film di Game of Thrones

La notizia è stata riportata in questi giorni da alcune testate, sebbene manchi ancora una conferma ufficiale: a quanto pare, Warner Bros. Studios sarebbe nelle prime fasi di sviluppo di un film ambientato nel mondo de Il Trono di Spade.

Il presunto progetto è a uno stadio ancora così embrionale, che al momento non ci sono altri dettagli disponibili. Warner Bros. non ha commentato la notizia.

Secondo la testata Deadline, attualmente si starebbe ancora discutendo del tema e della trama del film; dunque, non è possibile sapere quale sarebbe la direzione creativa né quali romanzi di Martin verrebbero trasposti sul grande schermo.

Tra l’altro, David Benioff e Dan Weiss, invece dell’ottava stagione di Game of Thrones uscita nel 2019, avrebbero voluto concludere la storia con una trilogia di film. Un’idea, questa, gradita anche a George R.R. Martin, ma che non si è mai tradotta in realtà per la posizione contraria di HBO. Che questa sia l’occasione per riprendere in mano qualche vecchio spunto?

Gli spin-off di Game of Thrones: il punto della situazione

Come accennato, House of the Dragon è il primo prequel spin-off di Il Trono di Spade a essere tornato in tv (è una serie di HBO, in Italia trasmessa da Sky e in streaming su NOW). La seconda stagione è uscita nell’estate 2024, ma la serie tv è già stata rinnovata per una terza stagione.

Lo sceneggiatore Ryan Condal, in una recente intervista, ha anticipato che le riprese della stagione 3 (composta sempre da otto episodi) dovrebbero iniziare nel 2025, dunque l’uscita dei nuovi episodi potrebbe avvenire nel 2026.

Season 3 poster 😍🔥 pic.twitter.com/2227L5YMR6 — House of the Dragon News (@HOTDNewsHBO) October 28, 2024

Il prossimo spin-off e prequel di Game of Thrones ad arrivare in tv e in streaming sarà A Knight of the Seven Kingdoms. Composta da sei episodi, la serie tv farà il suo debutto nel 2025, ma la data esatta non è ancora stata annunciata.