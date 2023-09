Quando esce la serie Pacto de Silencio - Oscuri segreti

Fonte foto: Netflix

Mistero, dramma famigliare e un pizzico di atmosfera da soap. È un cocktail esplosivo quello di Pacto de silencio – Oscuri segreti, una nuova serie tv messicana in arrivo fra poche settimane in streaming su Netflix. La trama ruota attorno al desiderio di vendetta di una giovane donna: abbandonata dalla madre quando era ancora in fasce e sopravvissuta a un’infanzia difficile, la ragazza è determinata a scoprire la verità sulla propria nascita e a ottenere vendetta.

La trama di Pacto de silencio – Oscuri segreti

La protagonista del mistery drama è una giovane influencer di successo che è stata abbandonata dalla madre, di cui non conosce l’identità, subito dopo la nascita. Come spiega lei stessa nel trailer recentemente diffuso da Netflix, la protagonista, quando è ormai diventata una giovane donna, riesce a scoprire che sua madre è rimasta incinta da adolescente mentre frequentava una scuola locale.

Le ricerche della protagonista si concentrano così su quattro ex studentesse: una di loro è per forza sua mamma, crede, mentre le altre hanno evidentemente aiutato la compagna incinta a nascondere la gravidanza e poi ad abbandonare la neonata. Così pare, almeno: la verità potrebbe però rivelarsi molto più violenta e difficile da svelare.

Comunque sia, la protagonista è determinata a scoprire cosa è successo davvero prima della sua nascita e a ottenere vendetta, dal momento che ha vissuto un’infanzia molto difficile. L’influencer decide così di infiltrarsi nella vita delle quattro donne per scoprire quale di loro è sua madre ed è decisa a portare avanti il suo piano a tutti i costi, anche se ciò vuol dire rovinare la vita di queste persone. «Il passato torna sempre a galla. E questo sarà un inferno per tutte e quattro», promette il trailer.

Il cast di Pacto de silencio – Oscuri segreti

Nel cast della serie ci sono, tra gli altri, Camila Valero, Litzy, Chantal Andere, Kika Edgar, José Manuel Rincón, Adriana Louvier e Martín Barba.

Quando esce Pacto de silencio – Oscuri segreti

La serie Pacto de silencio – Oscuri segreti sarà disponibile su Netflix dall’11 ottobre 2023.

Le altre serie messicane su Netflix

Pacto de silencio – Oscuri segreti non è l’unica serie messicana disponibile in streaming su Netflix. Hanno avuto molto successo, ad esempio, Che fine ha fatto Sara? e Oscuro desiderio.

In Che fine ha fatto Sara?, che è uscita su Netflix nel 2021 ed è composta da tre stagioni, il protagonista Álex Guzmán trascorre 18 anni in carcere per un crimine che non ha commesso e, quando viene rilasciato, decide di scoprire chi ha ucciso sua sorella Sara. La serie è ideata da José Ignacio Valenzuelal e Perro Azul. La terza stagione, che è quella conclusiva, è uscita nel 2022.

Anche Oscuro desiderio è una produzione Netflix messicana. La prima stagione è uscita nel 2020, la seconda nel 2022. La trama ruota attorno ad Alma, una donna sposata che trascorre una notte di passione con un uomo molto più giovane di lei. Quando la serata si trasforma in tragedia e una sua cara amica muore improvvisamente, però, Alma inizia a dubitare di tutti.