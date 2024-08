La natura custodisce oscuri misteri nella nuova serie tv Untamed

Eric Bana veste i panni di un ranger che, in seguito a un brutale omicidio, deve affrontare alcuni segreti che hanno a che fare con il suo passato e con il parco naturale in cui lavora

Fonte foto: Netflix/Rebecca Bana

È ambientata nella sterminata e selvaggia natura nordamericana la miniserie Untamed, in arrivo prossimamente su Netflix. Creata da Mark L. Smith (The Revenant) insieme alla figlia Elle Smith (La casa del padre), la serie tv mistery thriller ha come protagonista Eric Bana (nella foto) nei panni di Kyle Turner, un agente speciale che lavora per il National Parks Service. Ecco cosa sappiamo di questa novità in uscita.

La trama: di cosa parla Untamed

Il lavoro dell’agente Kyle Turner consiste nel far rispettare la legge nei vasti territori naturali del Nord America.

Un brutale omicidio e le conseguenti indagini portano però il protagonista in rotta di collisione con alcuni oscuri segreti che hanno a che fare con il parco naturale dello Yosemite, in cui lavora, oltre che con il suo stesso passato.

Cast e personaggi: chi recita in Untamed

Eric Bana, come accennato, è il protagonista. L’attore australiano è noto al di fuori del suo Paese soprattutto per il ruolo di Bruce Banner nel film Hulk del 2003. Inoltre, ha recitato in Troy, Munich e Un amore all’improvviso.

Nel cast della miniserie c’è anche Sam Neill (Jurassic Park) nei panni di Paul Souter, storico capo ranger allo Yosemite. Amico del protagonista, è un marito, padre e nonno affettuoso.

Rosemarie DeWitt (vista in La La Land, The Staircase e recentemente in The Boys 4, dove interpreta la mamma di Hughie) è invece Jill Bodwin.

Ex moglie del protagonista, Bodwin, anni dopo il divorzio, si è risposata. Nonostante questo, ha mantenuto uno stretto rapporto con Turner a causa di alcuni importanti eventi che hanno condiviso in passato.

EXCLUSIVE: Rosemarie DeWitt is set as the female lead opposite Eric Bana in Netflix’s limited series ‘Untamed,’ from Warner Bros. Television and studio-based John Wells Productions https://t.co/msObpz4qcS — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 21, 2024

Lily Santiago (La Brea, Mary Jane) è Naya Vasquez: giovane e ambiziosa, ha lasciato la polizia di Los Angeles per entrare a far parte della squadra di ranger del Parco. Vive con il figlio di quattro anni e dimostrerà di avere acute capacità investigative.

Wilson Bethel (Daredevil, All Rise) veste invece i panni di Shane Maguire, un ex ranger dell’esercito che si occupa della gestione della fauna selvatica del parco. È un solitario, vive da solo nella natura selvaggia e preferisce seguire le proprie regole.

Lily Santiago & Wilson Bethel Join Eric Bana & Rosemarie DeWitt In Netflix Limited Series 'Untamed' https://t.co/Y3InFjUnAE — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 24, 2024

Cosa sappiamo di Untamed

La miniserie Untamed sarà composta da sei episodi.

Bana è produttore esecutivo. Tra gli executive producer ci sono anche John Wells della John Wells Productions (Maid e Shameless), Escape Artists Entertainment (The Equalizer 3 e Being the Ricardos), Steve Lee Jones per Bee Holder Productions e Cliff Roberts (The Midnight Sky).

La serie è co-prodotta con Warner Bros. Television Studios.

Quando esce Untamed

La miniserie Untamed sarà disponibile prossimamente su Netflix, ma la data di uscita non è ancora nota.