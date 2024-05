Quando finirà Il problema dei 3 corpi?

Fonte foto: Netflix

Netflix racconterà la storia de Il problema dei 3 corpi fino «al suo sorprendente finale». Dopo il debutto della prima stagione a marzo 2024, con queste parole la piattaforma di streaming ha recentemente ufficializzato il rinnovo della serie tv sci-fi, che tornerà con nuovi episodi. «Da quando abbiamo letto l’ultima pagina della magnifica trilogia di Cixin Liu, abbiamo sperato di riuscire a portare con noi il pubblico fino ai confini dell’universo. Eccoci qui!», hanno dichiarato David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo, creatori della serie.

Il problema dei 3 corpi: le nuove stagioni

Il romanzo di fantascienza Il problema dei 3 corpi, pubblicato nel 2006, è il primo della trilogia chiamata Memoria del passato della Terra. Seguono i romanzi La materia del cosmo e Nella quarta dimensione, che saranno dunque la base per le prossime stagioni della serie tv Netflix.

Qui sotto c’è il breve video con il quale Netflix ha annunciato 3 Body Problem (questo il titolo originale della serie tv) andrà avanti:

Presumibilmente la trilogia letteraria potrebbe essere adattata in una serie tv da tre stagioni; dunque, potrebbero esserci altre due nuove stagioni in arrivo. Ma non è detto: Netflix per il momento ha parlato più genericamente di «nuovi episodi» che racconteranno la storia fino alla sua conclusione, chiarendo che il numero di stagioni e di puntate verrà comunicato prossimamente. Potrebbe anche darsi, quindi, che l’adattamento della trilogia di romanzi richieda più di tre stagioni.

Quel che è certo è che i prossimi episodi saranno ancora creati, scritti e prodotti esecutivamente da Benioff, Weiss e Woo, il trio che ha già messo la firma sulla prima stagione. Per ora non sono state rilasciate altre informazioni, dunque non sappiamo altro su cast, tempi di produzione né ipotetica date di uscita.

«Lo straordinario Il problema dei tre corpi, portato in vita dalle abili mani di Benioff, Weiss e Woo, raggiungerà livelli mai visti prima mentre affrontano il resto del viaggio strabiliante attraverso la quarta dimensione», ha affermato Peter Friedlander, Vicepresidente Scripted Series (US & Canada) di Netflix.

Il finale di Il problema dei 3 corpi (spoiler)

Nel tragico finale della prima stagione di Il problema dei 3 corpi il progetto Staircase di Jin è fallito e il cervello dell’uomo che ha appena realizzato di amare sta fluttuando nello spazio. Saul ha accettato suo malgrado la sua nomina a Wallfacer – le ragioni di questa scelta, hanno anticipato i creatori della serie tv, verranno approfondite nella stagione 2.

Auggie invece sta usando la sua tecnologia nanofibra per aiutare le comunità locali. Intanto, il detective Da Shi trova Jin e Saul, abbattuti, vicino alla piscina di un hotel e li porta in una palude dove si radunano sciami di cicale. Qui li sprona ad andare avanti.

«La gente odia gli insetti, cerca di sbarazzarsene da sempre», dice loro Da Shi riferendosi al fatto che i San-Ti vedono gli umani come insetti facili da schiacciare e da distruggere. «Guardatevi intorno, non andranno da nessuna parte».