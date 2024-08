Il problema dei 3 corpi: dopo la serie, si fa un film

Dopo la serie di successo Netflix, il romanzo Il problema dei 3 corpi verrà adattato (di nuovo) anche per il grande schermo. Ma il progetto è del tutto diverso

Fonte foto: Netflix/Trailer

Il problema dei 3 corpi diventa un film, ma Netflix questa volta non c’entra niente. La prima stagione della serie tv, che è tratta dal primo libro della trilogia fantascientifica firmata dall’autore cinese Liu Cixin, ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming della grande enne rossa a marzo 2024.

La serie è già stata rinnovata per due nuove stagioni. Il film, invece, sarà in qualche modo la “risposta cinese” al successo della serie tv Netflix e sarà diretta da Zhang Yimou.

Il problema dei 3 corpi, cosa sappiamo del film

Il film cinese Il problema dei 3 corpi, a sua volta tratto dall’omonimo romanzo di Liu Cixin pubblicato nel 2008, è stato annunciato per la prima volta a giugno 2024 da Wang Changtian, fondatore e CEO di Enlight Media, uno dei tre maggiori studi di produzione in Cina.

A parte il nome del regista, che è appunto Zhang Yimou, sul momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sul progetto cinematografico. Dando l’annuncio, Wang Changtian ha solo aggiunto che Yimou è nelle prime fasi di realizzazione del film.

«Speriamo che il regista Zhang Yimou possa cogliere l’essenza del romanzo Il problema dei tre corpi e portare alcuni passi avanti e innovazioni, e guadagnare qualcosa nel mercato internazionale», ha dichiarato Wang, così come riportato da Variety.

Yimou è famoso per aver diretto diversi film cinesi di successo, come Lanterne rosse, La strada verso casa, La locanda della felicità, La foresta dei pugnali volanti e La città proibita.

Il film mai finito su Il problema dei tre corpi

Non è la prima volta che in Cina si prova a realizzare un film su Il problema dei 3 corpi. Un adattamento cinematografico in 3D era già stato girato da Zhang Fanfan nel 2015.

Inizialmente si riteneva che il film sarebbe uscito tra il 2016 e il 2017, ma il progetto è stato posticipato più volte e infine accantonato del tutto. Per qualche tempo si era anche parlato della possibilità che Amazon acquistasse i diritti per questo film, ma alla fine anche questa possibilità è sfumata.

Opera cinematografica mai terminata a parte, in Cina sono comunque già stati realizzati e diffusi altri prodotti basati su Il problema dei 3 corpi, come una serie animata, un radiodramma e una serie live-action.

Il problema dei 3 corpi: le prossime stagioni

Intanto, la serie tv Il problema dei 3 corpi proseguirà per la sua strada. Creata da David Benioff e D.B. Weiss con Alexander Woo, la serie avrà altre due stagioni (il rinnovo è già stato confermato) che saranno dunque basate sul secondo e sul terzo libro della trilogia letteraria di Cixin.

Le date di uscita delle stagioni 2 e 3 su Netflix non sono ancora state annunciate.