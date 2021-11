Quello che ancora non sappiamo su The Ferragnez

I poster e le foto ufficiali della docu-serie The Ferragnez sono firmati da David LaChapelle, la sigla è cantata da Fedez e la data di uscita è fissata al 9 dicembre. Ma sono ancora molte le cose che non sappiamo su The Ferragnez – La serie, in arrivo tra meno di un mese sulla piattaforma Prime Video di Amazon.

Quello che sappiamo è che la serie sarà il nuovo show non-fiction italiano targato Amazon Original e avrà come protagonisti l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni, il marito e cantante Fedez e tutta la loro famiglia allargata, a partire dai piccoli di casa: Leone e Vittoria. Lo show offrirà uno sguardo inedito a una delle famiglie più conosciute in Italia, dato che sia Chiara che Fedez sono già soliti condividere su Instagram i tanti momenti della loro giornata tra figli, lavoro e svago. Solo piccole pillole della loro intimità, mentre The Ferragnez – La serie farà entrare nella casa della coppia i loro fan, per vivere con loro alcuni momenti intesi degli ultimi mesi.

The Ferragnez – La Serie: quello che sappiamo

Partiamo da quanto già è noto sulla serie, svelato tra comunicati ufficiali di Amazon Prime Video Italia, di cui Fedez è ambasciatore, e dai profili social della coppia protagonista dello show. Le fotografie ufficiali della serie e i poster ritraggono la famiglia Ferragnez, insieme anche a parenti e amici più stretti, sul tetto di Milano con sfondo il Duomo, e sono firmate dal celebre fotografo David LaChapelle.

Altra conferma arrivata dal profilo Instagram di Chiara è l’autore della sigla dello show non-fiction, che non poteva che essere il marito e cantautore Fedez. Una sigla che, secondo i fan, potrebbe diventare il prossimo tormentone dell’estate.

Conosciamo bene anche il "cast", dove al fianco di Chiara Ferragni e Fedez e dei figli Vittoria e Leone ci sarà la loro tribù: i genitori di Chiara e le sorelle Francesca e Valentina, i genitori di Fedez e nonna Luciana, e ancora i loro amici più stretti, già noti ai milioni di fan di Instagram della coppia d’oro italiana.

The Ferragnez – La Serie: quello che non sappiamo

Passiamo ora alla trama: la serie segue le vicende della famiglia Ferragnez, e dei loro parenti, tra gli ultimi mesi del 2020 e i primi mesi del 2021. Un periodo ricco di tappe importanti, tra cui la seconda gravidanza di Chiara e la nascita della piccola Vittoria. E ancora, la prima partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo insieme a Francesca Michielin.

Nella presentazione dello show si parla di uno sguardo inedito sulla vita della coppia, che permetterà ai fan di entrare nella loro quotidianità, scoprendo la famiglia in una versione che non è quella che presentano su Instagram. Accanto a loro ci saranno gli amici e la famiglia, per un racconto più intimo e inedito della loro vita. Non sappiamo ancora però quanto "intimo" sarà questo sguardo: vedremo il parto di Vittoria in diretta? Ci saranno dei retroscena inediti del festival di Sanremo? Insomma, cosa mostreranno non è ancora chiaro.

The Ferragnez – La serie: quando e dove vederla

The Ferragnez – La Serie arriverà in streaming su Amazon Prime Video in contemporanea in 240 Paesi a partire dal prossimo 9 dicembre.

