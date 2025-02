Bearbrick, gli orsi di design diventano una serie tv animata

I Be@rbrick, a metà strada tra giocattolo e arte da collezione, prendono vita in una nuova serie tv comedy e musicale per tutta la famiglia

Conoscete i Bearbrick (o meglio, Be@rbrick)? Anche se il nome non vi dice nulla, probabilmente li avete visti senza saperlo: ce n’erano diversi nella casa milanese di Chiara Ferragni e Fedez, per dire – ma non sono stati di certo i Ferragnez a renderli famosi in tutto il mondo. Be@rbrick è stato creato nel 2001 da Tatsuhiko Akashi e dalla giapponese Medicom Toy: si tratta in poche parole di orsi di plastica che, personalizzati in vario modo da artisti, designer e marchi di moda, sono diventati un simbolo della cultura pop e spesso un oggetto di design da collezione. Perché ne stiamo parlando? Queste action figure a metà strada tra opere d’arte e giocattoli prenderanno vita in una nuova serie tv animata di Apple TV+, che si intitola appunto Be@rbrick.

Cosa sono i Bearbrick

Gli orsi Be@rbrick sono realizzati con un design a blocchi e articolazioni mobili. Sono in vendita in varie dimensioni, dai 7 ai 70 centimetri. Il costo può superare i mille euro, specialmente se il giocattolo da collezione è di grandi dimensioni e soprattutto è stato personalizzato da un brand o da un artista famoso, creando in sostanza un pezzo unico.

Cosa sappiamo della nuova serie tv Bearbrick

Apple TV+ presenta Be@rbrick come una serie comedy musicale di animazione per bambini e famiglie, basata appunto sulle iconiche figure da collezione firmate da Medicom Toy. Prodotta da DreamWorks Animation e Dentsu Inc., la serie include musiche originali di Timbaland, che è anche executive music producer.

La serie è sviluppata da Meghan McCarthy (My Little Pony: Friendship Is Magic, Centaurworld), che è anche autrice, showrunner ed executive producer di questa novità. Il voice cast della versione originale include Brianna Bryan nel ruolo di Jasmine, Skyla I’Lece in quello di Holly, Isaiah Crews in quello di Nick, Alison Jaye in quello di Ada w Noah Bentley in quello di Klaus.

Apple TV+ ha anche diffuso le prime immagini di questa serie animata musicale, visibili qui sotto:

First look at DreamWorks Animation's ‘BE@RBRICK’, a new CG-animated comedy series premiering on Apple TV+ on March 21st. The series follows Jasmine Finch and her bandmates as they pursue their dreams and inspire others to do the same. pic.twitter.com/XzKTE4gqFQ — FlickBro (@Iamflickbro) February 19, 2025

Di cosa parla la serie tv Bearbrick: la trama

Composta da 13 episodi, Bearbrick ha l’obiettivo di spingere «bambini e famiglie ad abbracciare il loro vero sé attraverso il linguaggio universale della musica», si legge nella nota stampa diffusa da Apple TV+.

Più nel dettaglio, la trama di Be@rbrick segue Jasmine Finch e i suoi compagni di band mentre perseguono i loro sogni e ispirano gli altri a fare lo stesso. Riuscirci non è facile, però: i protagonisti vivono infatti in un mondo in cui il ruolo di ognuno di loro viene scelto da altri e in cui l’aspetto estetico (dipinto, insomma) che ricevi quando ti diplomi determina chi sarai per il resto della tua vita.

Jasmine si rende conto che, affinché il suo mondo possa cambiare, lei e i suoi amici dovranno creare una strada verso la libertà e l’auto affermazione mai percorsa da nessuno prima di loro.

Quando esce la serie Bearbrick

Be@rbrick è disponibile in tutto il mondo su Apple TV+ dal 21 marzo 2025.