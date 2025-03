Realme 14 Pro 5G, per la Festa delle Offerte di Primavera arriva al minimo storico

Fonte foto: Realme

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è il momento perfetto per chi deve acquistare un nuovo smartphone e vuole approfittare di tantissimi sconti irripetibili sul meglio della tecnologia in commercio.

Tra le varie proposte sull’e-commerce, ad esempio, proprio in queste ore c’è il Realme 14 Pro 5G, un dispositivo di fascia intermedia con un buon comparto hardware e alcune interessanti soluzioni basate sull’intelligenza artificiale che aiutano l’utente con le foto.

Per le prossime ore, grazie agli sconti in corso, questo dispositivo può essere acquistato a meno di 350 euro, un’occasione irripetibile che non bisogna proprio lasciarsi scappare.

Realme 14 Pro 5G: scheda tecnica

Realme 14 Pro 5G ha un display AMOLED da 6,77 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.392 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un MediaTek Dimensity 7300 Energy a cui si affiancano in questa offerta 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Grazie alla funzione Dynamic RAM è possibile ottenere fino a 8 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria di archiviazione dello smartphone.

Non mancano alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale della suite proprietaria Next AI, tra cui compaiono anche diversi utilissimi strumenti per l’editing delle foto come AI Super-resolution che migliora la risoluzione degli scatti e AI Snap che consente di catturare foto nitide in qualsiasi condizione d’uso.

Solo due le fotocamere a bordo, con un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Per quanto riguarda le connessioni a disposizione ci sono il 5G, il WiFi 6, Bluetooth 5.4, l’USB-C 2.0, l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 6.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 45 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia Realme UI 6.0.

Presente, infine, la certificazione IP69 che attesta la capacità di questo smartphone di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Realme 14 Pro 5G: l’offerta su Amazon

Di listino, per portare a casa un Realme 14 Pro 5G bisogna spendere 429,99 euro. Approfittando della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, però, per le prossime ore il prezzo scende fino a 349,99 euro (-19%, -80 euro), uno sconto da non sottovalutare che permette di portare a casa un buon mid-range senza spendere eccessivamente.

