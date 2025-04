Realme 14x 5G, con l'offerta Amazon trovare di meglio è impossibile

Fonte foto: Realme

Il segmento degli smartphone low-cost pullula di device più o meno interessanti ma, per ottenere il giusto compromesso tra performance e prezzo accessibile, il consiglio è, anzitutto, quello di scegliere un brand affidabile e poi di mettersi alla ricerca delle migliori offerte su Amazon.

Proprio in queste ore sulla piattaforma è in sconto l’ottimo Realme 14x 5G, uno smartphone semplice e robusto, perfetto per chi ha bisogno di un telefono per l’utilizzo quotidiano ma non cerca chissà quali specifiche tecniche. In questo caso, l’azienda cinese garantisce un buon rapporto qualità/prezzo, con un prodotto completo, con addirittura la suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Next AI e, ovviamente, la possibilità di accedere alla rete 5G, cosa non scontata in questa fascia di prezzo.

Per le prossime ore, grazie alle offerte su Amazon, il prezzo di questo device scende sotto i 150 euro, l’occasione perfetta per chi vuole acquistare un buon telefono e non vuole spendere uno sproposito.

[amazon box="B0DTF1LP5D" title="Realme 14x 5G – MediaTek Dimensity 6300 – Versione 6/128 GB" no-description

Realme 14x 5G: scheda tecnica

Realme 14x 5G ha un display IPS LCD che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione HD+ (720×1.604 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

Il processore a bordo è un MediaTek Dimensity 6300 a cui si affiancano in questa specifica offerta 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Non manca la funzione DynamicRAM che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria di archiviazione del telefono.

Da segnalare anche la presenza di Next AI, la suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale di Realme che consente all’utente di accedere a diverse funzioni come Clear Face, che migliora la qualità dei selfie; Cerchia e cerca; AI Smart Image Matting, per creare immagini personalizzate e molto altro ancora.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF. Presenti anche altri due sensori non meglio specificati ma è lecito ipotizzare si tratti di due fotocamere da 2 MP per la profondità di campo e gli scatti macro. La fotocamera anteriore è da 8 MP.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie opzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il compartoaudio è composto da due altoparlanti certificati Hi-Res Audio.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 15 W. Il sistemaoperativo è Android 15 con interfaccia Realme UI 6.0.

Infine il dispositivo ha la certificazione IP64 che ne attesta la capacità di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Realme 14x 5G: l’offerta Amazon

Il Realme 14x 5G ha un prezzo di listino presso rivenditori di terze parti di 199,99 euro. Approfittando delle offerte su Amazon, però, per le prossime ore il prezzo di questo smartphone scende a 149 euro (-25%, -50,99 euro) uno sconto da non sottovalutare che rende questo low-cost ancora più accessibile.

[amazon box="B0DTF1LP5D" title="Realme 14x 5G – MediaTek Dimensity 6300 – Versione 6/128 GB" no-description