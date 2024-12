Realme ha svelato il nuovo Realme 14X 5G, nuovo smartphone entry level dotato di impermeabilità che arriva sul mercato indiano in attesa del debutto in Europa

Realme ha svelato il nuovo Realme 14X 5G, primo modello della nuova serie Realme 14 ed erede del Realme 13X, lanciato anche in Italia nei mesi scorsi. Lo smartphone in questione è un vero e proprio rebranding del Realme V60 Pro, destinato esclusivamente al mercato cinese. Si tratta di un modello di fascia bassa con alcune caratteristiche uniche per il suo segmento di mercato che lo rendono un modello unico nel suo genere e particolarmente interessante.

Realme 14X 5G: caratteristiche tecniche

Il nuovo Realme 14X 5G è dotato di un display IPS LCD da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz, e può sfruttare il SoC MediaTek Dimensity 6300, realizzato a 6 nm e in grado di garantire il supporto al 5G. Lo smartphone è dotato di 6/8 GB di memoria RAM e di 128 GB di storage oltre che di una batteria da ben 6.000 mAh con ricarica rapida da 45 W.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore (nonostante la presenza di tre elementi circolati, disposti “a semaforo“, nel modulo posteriore dedicato alle fotocamere) con sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ausiliario di cui non si conoscono le specifiche. Spazio anche a una fotocamera anteriore da 8 Megapixel.

Lo smartphone di Realme è certificato IP69/IP69 e ha superato i test MIL-STD-810H. Anche se non si tratta di un modello rugged, il nuovo Realme dovrebbe garantire una resistenza ben superiore alla media. Il sistema operativo è Android 14 con Realme UI 5.0 e la garanzia di 2 major update (si arriverà, quindi, ad Android 16) e 3 anni di patch di sicurezza.

Il nuovo Realme 14X 5G ha un sensore di impronte digitali laterale ed è dotato di un jack audio da 3,5 mm. Le dimensioni sono pari a 165,7 x 76,2 x 7,9 mm e, nonostante la maxi batteria integrata sotto la scocca, il peso non è eccessivo (197 grammi).

Realme 14X 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme 14X 5G è stato ufficializzato, per il momento, solo in India dove sarà distribuito in tre colorazioni (Crystal Black, Golden Glow, Jewel Red). Le vendite sono già partite. Per quanto riguarda i prezzi, la versione 6/128 GB sarà commercializzata con un prezzo di 14.999 rupie (pari a circa 170 euro) mentre per la versione da 8/128 GB è previsto un prezzo di 15,999 rupie (pari a circa 180 euro).

Lo smartphone potrebbe essere una delle prossime novità di Realme per il mercato europeo. Il brand, infatti, sta lavorando alla nuova serie Realme 14 che andrà a sostituire gli attuali Realme 13. Tra i dispositivi che comporranno questa serie ci sarà, molto probabilmente, anche il nuovo 14X 5G. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.