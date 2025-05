Il Realme 14x 5G è in offerta su Amazon: a questo prezzo diventa la scelta giusta per un nuovo smartphone 5G low cost da prendere oggi

Fonte foto: Realme

Acquistare uno smartphone 5G diventa più conveniente: con la nuova offerta incorso su Amazon, infatti, è ora possibile puntare sull’ottimo Realme 14x 5G, uno dei modelli più interessanti della fascia bassa del mercato. Il dispositivo è ora acquistabile al prezzo scontato di 138 euro.

Si tratta dell’occasione giusta per poter mettere le mani su di un dispositivo economico ma di qualità, in grado di offrire buone prestazioni, un’autonomia elevata e la possibilità di sfruttare il 5G per connettersi ad alta velocità anche in mobilità.

La promozione è valida solo per un breve periodo e rappresenta l'opportunità giusta per acquistare un nuovo smartphone 5G economico ma di qualità.

Realme 14x 5G: la scheda tecnica

La scheda tecnica di Realme 14x 5G comprende il SoC MediaTek Dimensity 6300 che garantisce buone prestazioni, consumi ridotti e la possibilità di accedere alla rete 5G anche in una fascia di prezzo in cui, di solito, bisogna accontentarsi della rete 4G.

Da segnalare anche la presenza di un display IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che, per la versione in offerta, di 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone ha una batteria da 5.000 mAh.

Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 50 Megapixel oltre a una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Tra le specifiche troviamo anche il supporto alla connettività Dual SIM, con la possibilità di utilizzare due Nano SIM (non c’è invece l’opzione per le eSIM), oltre a un sensore di impronte digitali posizionato lateralmente.

Il sistema operativo è Android 15 con la personalizzazione della Realme UI. Lo smartphone può contare anche sulla certificazione IP64 oltre che sul rispetto degli standard MIL-STD-810H. Le dimensioni sono pari a 165.7 x 76.2 x 7.9 mm mentre il peso è di 190 grammi.

Realme 14x 5G: l’offerta di Amazon

Grazie all'offerta in corso su Amazon è oggi possibile acquistare il Realme 14x 5G con un prezzo scontato di 138 euro. In offerta c'è anche la versione 8/256 GB che viene proposta al prezzo di 169 euro. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo e rappresenta l'opportunità giusta per poter acquistare uno smartphone economico senza dover rinunciare alla comodità di poter sfruttare il 5G. Lo sconto, per il momento, è valido per due colorazioni del dispositivo.

