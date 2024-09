Realme C61, con l'offerta Amazon è lo smartphone giusto

Fonte foto: Realme

Realme è uno dei produttori di smartphone più apprezzati dagli utenti e che anche nel segmento dei device low-cost ha saputo fare la differenza, realizzando telefoni semplici, robusti e alla portata di tutti.

È il caso, ad esempio, del nuovo Realme C61 un dispositivo uscito proprio in questi giorni che va punta direttamente alla fascia bassa del mercato e a tutti coloro che cercano una buona soluzione a basso costo da utilizzare per le operazioni di tutti i giorni tra messaggistica, social e navigazione sul web.

Nonostante sia un prodotto recentissimo, con le offerte Amazon è possibile già ottenere il primo sconto sul prezzo finale e portare a casa questo dispositivo a meno di 120 euro.

Realme C61 – Unisoc T612 – Versione 6/256 GB

Realme C61: scheda tecnica

Il Realme C61 ha un display IPS LCD da 6,74 pollici, con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz. Con la funzione Rainwater Smart Touch, è possibile utilizzare questo smartphone anche sotto la pioggia o con le mani bagnate.

Il processore scelto da Realme è un Unisoc T612 coadiuvato da 6 GB di RAM e 256 GB di memoria di interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Presente anche la funzione Dynamic RAM Expansion, che consente di ottenere fino a 6 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del telefono se disponibile.

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore definito "ausiliario" che, secondo le informazioni che circolano in rete dovrebbe essere per la profondità di campo. La fotocamera frontale è da 5 MP.

Il processore a bordo non ha un modem compatibile con la rete 5G e gli utenti, dunque, devono accontentarsi di navigare in rete con il 4G o il WiFi 5. Tra le altre connessioni ci sono il Bluetooth 5.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, l’USB-C e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 45 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Realme UI.

Presenti, infine, la certificazione IP54 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli schizzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni e la certificazione TÜV Rheinland High Reliability, a garanzia di almeno 4 anni di fluidità.

Realme C61: l’offerta su Amazon

Il Realme C61 ha un prezzo di listino presso rivenditori di terze parti di 127,65 euro, un prezzo decisamente contenuto perfetto per chi è alla ricerca di un entry-level e non vuole spendere cifre esorbitanti. Tuttavia grazie all’offerta Amazon è possibile portare a casa questo device a 118,95 euro (-7%, -8,70 euro) un piccolo sconto che rende questo smartphone entry level davvero alla portata di tutti

