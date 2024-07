Fonte foto: Realme

Il panorama degli smartphone entry level è davvero vasto. Si tratta di dispositivi dedicati soprattutto agli utenti che desiderano uno dispositivo semplice e senza troppe pretese. Tuttavia, in alcuni casi, vi sono dei modelli che possono anche riservare delle belle sorprese, come nel caso di Realme Narzo 50A Prime.

Si tratta di un dispositivo leggero e sottile (con uno spessore da 8,1 mm), con Design Kevlar con trama in rilievo e tripla fotocamera e display con risoluzione Full HD+, che offre dettagli vividi e colori brillanti.

Attualmente, Realme Narzo 50A Prime è disponibile un’eccezionale offerta a tempo su Amazon, che permette di acquistare questo dispositivo a meno di 100 euro, grazie ad uno sconto del 31% sul prezzo originario. L’offerta sarà attiva per poco tempo, quindi è bene cogliere al volo l’occasione.

Realme Narzo 50A Prime – Unisoc T612 – Versione 4/64 GB no-description 【Sottile solo 8,1 mm】Grande per la potenza, Piccolo nelle dimensioni. La continua ottimizzazione della struttura interna del telefono ha permesso di raggiungere uno spessore di solo 8,1 mm e un'estrema maneggevolezza. Realme narzo 50A Prime è inoltre il telefono più sottile della serie narzo

【Design Kevlar con trama in rilievo】realme narzo 50A Prime ripropone il Design Kevlar con trama in rilievo, incarnando a pieno il senso di velocità e di competizione. Prendi il telefono in mano: lo percepirai come una mini auto da corsa

【Display Full HD+ da 6,6''】Dettagli vividi, Giochi coinvolgenti. Grazie a un ampio schermo da 6,6 pollici e a una risoluzione massima di 2408 x 1080, riuscirai ad anticipare ogni singola mossa dell'avversario di gioco valutando rapidamente la situazione sempre pronto a sferrare rapido il tuo colpo

【Batteria da 5.000 mAh】Potenza incredibile tutto il giorno. Difficilmente si può credere che un telefono di appena 8,1 mm di spessore nasconda una batteria ultra ampia da 5.000 mAh in grado di accompagnarti senza interruzioni per tutto il giorno, sia mentre giochi, sia mentre guardi video

【Camera Fotografica AI da 50MP】Sfrutta la tripla camera fotografica per immortalare i tuoi migliori momenti. Camera principale da 50MP con Intelligenza Artificiale

À Sottile solo 8,1 mm】Grande per la potenza, Piccolo nelle dimensioni. La continua ottimizzazione della struttura interna del telefono ha permesso di raggiungere uno spessore di solo 8,1 mm e un'estrema maneggevolezza. Realme narzo 50A Prime è inoltre il telefono più sottile della serie narzo

À Design Kevlar con trama in rilievo】realme narzo 50A Prime ripropone il Design Kevlar con trama in rilievo, incarnando a pieno il senso di velocità e di competizione. Prendi il telefono in mano: lo percepirai come una mini auto da corsa

À Display Full HD da 6,6''】Dettagli vividi, Giochi coinvolgenti. Grazie a un ampio schermo da 6,6 pollici e a una risoluzione massima di 2408 x 1080, riuscirai ad anticipare ogni singola mossa dell'avversario di gioco valutando rapidamente la situazione sempre pronto a sferrare rapido il tuo colpo

À Batteria da 5.000 mAh】Potenza incredibile tutto il giorno. Difficilmente si può credere che un telefono di appena 8,1 mm di spessore nasconda una batteria ultra ampia da 5.000 mAh in grado di accompagnarti senza interruzioni per tutto il giorno, sia mentre giochi, sia mentre guardi video

À Camera Fotografica AI da 50MP】Sfrutta la tripla camera fotografica per immortalare i tuoi migliori momenti. Camera principale da 50MP con Intelligenza Artificiale

Realme Narzo 50A Prime: caratteristiche tecniche

Realme Narzo 50A Prime ha un display da IPS da 6,6 pollici con risoluzione 2408 x 1080 pixel, luminosità di picco di 600 nit e aspect-ratio 20:9. Per quanto riguarda invece il processore, questo entry-level può vantare un Unisoc T612 octa-core, che garantisce prestazioni affidabili. A questo si affiancano una memoria RAM da 4 GB e 64 GB di spazio d’archiviazione, espandibile fino a 1 TB con tramite scheda micro SD.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 MP con apertura focale f/1.8, lente B/N da 2 MP con apertura f/2.8 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4. La fotocamera è inoltre dotata di intelligenza artificiale, per aiutare l’utente in fase di scatto. La fotocamera anteriore è invece dotata di un sensore da 8 MP con apertura f/2.0.

Dal lato connessioni, Realme Narzo 50A Prime include Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, GLONASS, BEIDOU e GALILEO. Non mancano, inoltre, una porta USB di tipo C, e un ingresso jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Una delle particolarità di questo entry level è lo slot per 3 schede, che permette di utilizzare 2 SIM e una scheda di memoria esterna.

La batteria ha una capacità di 5000 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 18 W. Infine, è possibile impostare la modalità Ultra risparmio per un utilizzo prolungato del device, anche con il 5% di batteria. Infine, Realme Narzo 50A Prime ha come sistema operativo Android 11, con interfaccia proprietaria Realme UI R Edition.

Realme Narzo 50A Prime: l’offerta su Amazon

Questo particolare entry level è solitamente disponibile al prezzo di 143,90 euro. Grazie all’offerta di Amazon, adesso è possibile acquistarlo all’incredibile prezzo di 99 euro. Come accennato, si tratta di una promozione eccezionale, che scadrà a breve. Quindi, se si è in cerca di un nuovo entry-level che offra prestazioni interessanti, questo è il momento adatto per fare il proprio acquisto.

Realme Narzo 50A Prime – Unisoc T612 – Versione 4/64 GB no-description 【Sottile solo 8,1 mm】Grande per la potenza, Piccolo nelle dimensioni. La continua ottimizzazione della struttura interna del telefono ha permesso di raggiungere uno spessore di solo 8,1 mm e un'estrema maneggevolezza. Realme narzo 50A Prime è inoltre il telefono più sottile della serie narzo

【Design Kevlar con trama in rilievo】realme narzo 50A Prime ripropone il Design Kevlar con trama in rilievo, incarnando a pieno il senso di velocità e di competizione. Prendi il telefono in mano: lo percepirai come una mini auto da corsa

【Display Full HD+ da 6,6''】Dettagli vividi, Giochi coinvolgenti. Grazie a un ampio schermo da 6,6 pollici e a una risoluzione massima di 2408 x 1080, riuscirai ad anticipare ogni singola mossa dell'avversario di gioco valutando rapidamente la situazione sempre pronto a sferrare rapido il tuo colpo

【Batteria da 5.000 mAh】Potenza incredibile tutto il giorno. Difficilmente si può credere che un telefono di appena 8,1 mm di spessore nasconda una batteria ultra ampia da 5.000 mAh in grado di accompagnarti senza interruzioni per tutto il giorno, sia mentre giochi, sia mentre guardi video

【Camera Fotografica AI da 50MP】Sfrutta la tripla camera fotografica per immortalare i tuoi migliori momenti. Camera principale da 50MP con Intelligenza Artificiale

À Sottile solo 8,1 mm】Grande per la potenza, Piccolo nelle dimensioni. La continua ottimizzazione della struttura interna del telefono ha permesso di raggiungere uno spessore di solo 8,1 mm e un'estrema maneggevolezza. Realme narzo 50A Prime è inoltre il telefono più sottile della serie narzo

À Design Kevlar con trama in rilievo】realme narzo 50A Prime ripropone il Design Kevlar con trama in rilievo, incarnando a pieno il senso di velocità e di competizione. Prendi il telefono in mano: lo percepirai come una mini auto da corsa

À Display Full HD da 6,6''】Dettagli vividi, Giochi coinvolgenti. Grazie a un ampio schermo da 6,6 pollici e a una risoluzione massima di 2408 x 1080, riuscirai ad anticipare ogni singola mossa dell'avversario di gioco valutando rapidamente la situazione sempre pronto a sferrare rapido il tuo colpo

À Batteria da 5.000 mAh】Potenza incredibile tutto il giorno. Difficilmente si può credere che un telefono di appena 8,1 mm di spessore nasconda una batteria ultra ampia da 5.000 mAh in grado di accompagnarti senza interruzioni per tutto il giorno, sia mentre giochi, sia mentre guardi video

À Camera Fotografica AI da 50MP】Sfrutta la tripla camera fotografica per immortalare i tuoi migliori momenti. Camera principale da 50MP con Intelligenza Artificiale