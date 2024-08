Realme C61 ufficiale in Italia, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Realme

Realme ha annunciato ufficialmente l’arrivo del nuovo Realme C61 anche per il mercato italiano a partire dal prossimo settembre. Parliamo di uno smartphone entry level che va a occupare la fascia più bassa del mercato prendendo il posto del precedente Realme C51.

A un primo sguardo si tratta, chiaramente, di un device che oltre a un comparto hardware semplice, si concentra principalmente sulla robustezza e sulla durabilità, troviamo infatti la certificazione IP54 che ne attesta la resistenza alla polvere e agli schizzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni e la certificazione TÜV Rheinland High Reliability, a garanzia di almeno 4 anni di fluidità.

Il produttore parla anche di una “struttura in metallo ultra-robusta” che dovrebbe garantire un’ulteriore protezione dalle cadute.

Realme C61: scheda tecnica

Il nuovo Realme C61 ha uno schermo IPS LCD che misura 6,74 pollici, con una risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e refresh rate variabile a 90 Hz. Presente inoltre la tecnologia Rainwater Smart Touch, che permette di utilizzare il device anche sotto la pioggia o con le mani bagnate.

Il processore in dotazione è un Unisoc T612 a cui si affiancano 6 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD. Chiaramente un chip di fascia bassa, sviluppato principalmente per mantenere bassi i consumi e i costi di produzione.

Con la funzione Dynamic RAM Expansion, è possibile ottenere fino a 6 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del telefono se disponibile.

Davvero essenziale il comparto fotografico che comprende un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore “ausiliario” che dovrebbe essere adibito alla profondità di campo. La fotocamera frontale è da 5 MP.

Dato che il processore scelto da Realme non ha un modem compatibile con la rete 5G, gli utenti possono navigare in rete solo utilizzando il 4G o il WiFi 5. Tra le altre connessioni abbiamo il Bluetooth 5.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, l’USB-C e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo.

Purtroppo niente NFC, una tecnologia che ormai è possibile trovare praticamente ovunque ma della quale Realme ha deciso di fare a meno.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 45 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Realme UI.

Realme C61: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme C61 sarà in vendita anche in Italia a partire dal 1 settembre nelle colorazioni: Sparkle Gold e Dark Green. Il prezzo di listino per l’unica versione disponibile con 6/256 GB è di 179,99 euro anche se con l’offerta di lancio potrà essere acquistato a 149,99 euro.