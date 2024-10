Realme Note 60: scheda tecnica e prezzo del nuovo low-cost

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Realme ha annunciato l’arrivo di un nuovo smartphone di fascia medio-bassa, il Realme Note 60 che va a sostituire il precedente Note 50, arrivato nel nostro paese lo scorso marzo.

Realme Note 60 è un dispositivo entry-level che punta tutto su due caratteristiche principali: il prezzo estremamente contenuto (al di sotto dei 150 euro) e una grande robustezza dovuta alla protezione ArmorShell che tiene al sicuro il device da graffi, urti e cadute accidentali o dovute all’incuria degli utenti più distratti.

Realme Note 60: scheda tecnica

Il Realme Note 60 ha un display IPS LCD da 6,74 pollici, con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz e Rainwater Smart Touch, caratteristica che permette all’utente di utilizzare il device anche con le mani bagnate.

Altra caratteristica interessante è la presenza dell’ormai ben nota Mini Capsule 2.0, la risposta di Realme a Dynamic Island di Apple, che consente di visualizzare alcune informazioni base sullo stato dello smartphone.

Il processore a bordo è un Unisoc T612 a cui si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Presente anche la funzione Dynamic RAM Expansion, che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del telefono se disponibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 32 MP con autofocus veloce PDAF e da un secondo sensore che l’azienda produttrice si limita a descrivere come “ausiliario” e che dovrebbe essere adibito alla profondità di campo. La fotocamera frontale è da 5 MP.

Il processore scelto da Realme non permette di accedere alla rete 5G e gli utenti, dunque, dovranno accontentarsi di navigare con il 4G o il WiFi 5. Tra le altre connessioni ci sono il Bluetooth 5.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, l’USB-C e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 10 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Realme UI.

Meritano, infine, una menzione a parte tutte le specifiche relative alla durabilità dello smartphone come la certificazione IP64 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli schizzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni e la certificazione TÜV Rheinland High Reliability, a garanzia di almeno 4 anni di utilizzo fluido del device.

Da non sottovalutare nemmeno la scocca super resistente con protezione ArmorShell composta dalla struttura in alluminio pressofuso, il telaio interno in metallo, il vetro rinforzato e una pellicola del circuito stampato in grado di assorbire gli urti.

Realme Note 60: prezzo e disponibilità

Il Realme Note 60 è disponibile in due colorazioni: Voyage Blue e Marble Blackal prezzo suggerito di 149,99 euro che, grazie all’offerta lancio, scendono fino a 129,99 euro.