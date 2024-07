Realme C63 ufficiale, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Realme C63 è il nuovo low-cost dell’azienda cinese, un device ottimo per l’utilizzo quotidiano e già disponibile anche in Italia a un prezzo davvero competitivo

Fonte foto: Realme

Realme ha presentato ufficialmente il nuovo Realme C63, uno smartphone che va a occupare direttamente la fascia bassa del mercato puntando tutto su un comparto hardware semplice, un design accattivante in linea con gli altri modelli dell’azienda cinese e un prezzo davvero interessante.

Certo, bisogna mettere in conto la presenza di un processore economico che porta, ovviamente a qualche rinuncia, come il 5G ad esempio, ma a parte questo il Realme C63 è un buon low-cost, che si rivolge all’utente più generalista che non ha bisogno di chissà quali specifiche tecniche.

Realme C63 – Unisoc T612 – Versione 8/256 GB

Realme C63: specifiche tecniche

Il nuovo Realme C63 ha un display IPS LCS che misura 6,74 pollici, ha una risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile a 90 Hz. Torna su questo modello la tecnologia Mini Capsule, sviluppata direttamente da Realme sul modello della Dynamic Island di Apple, utile per mostrare all’utente informazioni specifiche sul device, come il livello della batteria, i passi fatti e molto altro ancora.

Lo schermo ha anche la funzione Rainwater Smart Touch, che consente di utilizzare il device anche sotto la pioggia o con le mani bagnate.

Il processore in dotazione è un Unisoc T612 affiancato da 8 GB di RAM e 256/512GB di memoria di archiviazione interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD. Non manca, naturalmente, la funzione Dynamic RAM Expansion, che permette di ottenere fino a 8 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del telefono se disponibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore definito solo come "ausiliario" e che probabilmente viene utilizzato per la profondità di campo. La fotocamera frontale è da 20 MP.

Tra le connessioni non c’è, naturalmente, il 5G, visto che il chip in dotazione non ha un modem compatibile con la rete veloce. Gli utenti possono, però, navigare in 4G e con il WiFi 5. Oltre a questo abbiamo il Bluetooth 5.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione degli utenti.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 45 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Realme UI.

Infine, il dispositivo è certificato IP54 ed è, quindi, in grado di resistere alla polvere e agli schizzi d’acqua da tutte le direzioni.

Realme C63: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme C63 può essere già acquistato sul sito ufficiale dell’azienda produttrice e su Amazon in due colorazioni: Leather Blue (con retro in ecopelle) e Jade Green. Il prezzo di listino per l’unica versione disponibile al momento con 8/256 GB è di 199,99 euro anche se con l’offerta di lancio fino alla fine di agosto può essere acquistato a 179,99 euro fino alle fine di agosto.

Più avanti arriverà in commercio anche il modello con 8/512 GB al prezzo suggerito di 319,99 euro che con l’offerta scenderà a 299,99 euro.

