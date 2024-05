Realme C67, un vero affare con le offerte Amazon

Realme C67 è un device low-cost, l’ideale per chi cerca un prodotto per l’uso quotidiano e non vuole spendere una fortuna. Su Amazon il prezzo è ancora più basso

Fonte foto: Realme

Acquistare uno smartphone low cost, non vuol dire accontentarsi di un qualsiasi dispositivo pur di spendere poco e, anzi, prima di comprare un prodotto del genere occorre fare le giuste considerazioni.

Un entry-level, infatti, rappresenta la somma di specifiche tecniche particolari che comprendono un comparto hardware semplice, ma non scadente e un design più immediato, ma non di certo una peggiore qualità costruttiva.

Trovare la quadra tra le moltissime opzioni a disposizione non è semplice ma, per fortuna, in soccorso degli utenti arriva Amazon con moltissime offerte interessanti, come quella per il Realme C67, che può essere acquistato a meno di 150 euro.

Realme C67: scheda tecnica

Lo schermo del Realme C67 è un LCD IPS da 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz.

Il display ha anche la tecnologia Mini Capsule, il sistema sviluppato da Realme che trae ispirazione dalla Dynamic Island di Apple, mostrando all’utente diverse informazioni sullo stato del telefono come il livello della batteria e molto altro ancora. Una caratteristica interessante che sta conquistando gli utenti che scelgono Realme, rappresentanto un vero unicum su Android.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un Qualcomm Snapdragon 685 affiancato in questa offerta da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 2 TB acquistando una scheda microSD. Non manca la funzione Dynamic RAM Expansion, che consente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del telefono se disponibile.

Due le fotocamere in dotazione con un sensore principale da 108 MP e un secondo sensore per la profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 8 MP.

Sul fronte delle connessioni non c’è, naturalmente, il 5G, il chip scelto da Realme infatti non ha un modem compatibile con la rete veloce. Gli utenti potranno comunque navigare utilizzando il 4G e il WiFi 5. Oltre a questo abbiamo anche il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3.5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata SUPERVOOC da 33 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Realme UI 5.0.

Realme C67: l’offerta su Amazon

Il Realme C67 è uno smartphone low-cost, la soluzione perfetta per gli utenti che non hanno particolari esigenze in tema di funzionalità e specifiche tecniche ma cercano, essenzialmente, un dispositivo per l’utilizzo quotidiano con un prezzo accessibile.

Tra le varie caratteristiche del device è sicuramente l’autonomia che, senza esagerare con le app, riesce ad arrivare anche a un paio di giorni. Interessante anche il processore Qualcomm, una soluzione già ampiamente testata su diversi entry level e sviluppata per bilanciare alla perfezione consumi e prestazioni.

Per acquistare il Realme C67 servono 219,99 euro ma grazie alle offerte Amazon è possibile portarselo a casa a 144,90 euro (-34%, -75,09 euro), lo sconto ideale per chi ha bisogno di un nuovo smartphone e non vuole spendere cifre esorbitanti.

