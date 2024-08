Realme 13 4G ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Realme ha confermato l’arrivo del nuovo Realme 13 4G per il mercato indonesiano. Un device di fascia medio bassa speculare in tutto e per tutto al Realme 12 4G

Realme ha presentato ufficialmente il nuovo Realme 13 4G, un nuovo device di fascia medio bassa che esce praticamente a ridosso del Realme 12 4G, arrivato sul mercato solo qualche settimana fa e con il quale questo device condivide la stessa identica scheda tecnica.

Una scelta quantomeno curiosa quella dell’azienda cinese di portare sul mercato due device speculari, identici anche nel design, che differiscono solamente per la certificazione IP64 che prende il posto della IP54 dell’altro modello.

Realme 13 4G: scheda tecnica

Il Realme 13 4G ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 685 a cui si affiancano 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile tramite scheda microSD. Presente la funzione Dynamic RAM Expansion, che consente all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device, se disponibile.

Due le fotocamere: un sensore principale da 50 MP (un SONY LYT-600) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le opzioni di connettività non c’è, ovviamente, il 5G e gli utenti dovranno accontentarsi di navigare col 4G e il WiFi 5. Oltre a questo abbiamo il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3.5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due altoparlanti stereo certificati Hi-Res Audio.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata SUPERVOOC da 67 W che garantisce il 50% di carica in appena 19 minuti. La funzione AI Smart Charging permette a questo smartphone di adattarsi in modo intelligente alle abitudini dell’utente, ottimizzando la di ricarica per preservare le funzionalità della batteria per un lungo periodo. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Realme UI 5.0.

Presente, infine, il device è certificato IP64 ed è quindi resistente alla polvere e ai getti d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Realme 13 4G: prezzo e disponibilità

Il Realme 13 4G è stato presentato, al momento, in esclusiva per il mercato indonesiano dove può essere già acquistato in due colorazioni: Skyline Blue e Pioneer Green al prezzo suggerito di:

Realme 13 4G – 8/128 GB: 2.799.000 rupie indonesiane (160,96 euro)

Realme 13 4G – 8/256 GB: 2.999.000 rupie indonesiane (172,46 euro)

Per ora non sono disponibili maggiori informazioni sull’eventuale arrivo in versione globale ma, viste le moltissime affinità condivise con il Realme 12 4G (già disponibile anche in Italia) è assai improbabile che anche questo modello arrivi anche sul mercato nostrano.

