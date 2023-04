Realme GT Neo3, lo sconto è eccezionale: prezzo mai visto prima

Una "livrea" che omaggia le auto da corsa e non potrebbe essere altrimenti per uno smartphone che punta tutto sulle performance e su una velocità di ricarica della batteria con pochi eguali nel mercato. Stiamo parlando del realme GT Neo3, uno degli ultimi dispositivi lanciati sul mercato dall’azienda cinese e che oggi troviamo a un super prezzo grazie allo sconto del 33% che lo fa crollare al minimo storico. Il risparmio è esagerato: ben 200€. E lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con il servizio offerto da Cofidis.

Parlando della scheda tecnica c’è ben poco da dire. Si tratta di un vero top di gamma con componenti di ultima generazione che garantiscono prestazioni elevate. Lo si intuisce immediatamente, fin dallo schermo: infatti il display ha un refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido. Il tutto viene gestito dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 8100 (con modem 5G) e supportato da ben 256GB di memoria interna. Ottima anche la fotocamera principale da ben 50MP che permette scatti e video con una qualità professionale. La batteria da 5000mAh è la ciliegina sulla torta, grazie soprattutto alla ricarica rapidissima da 80W. Un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo.

Realme GT Neo3: la scheda tecnica

Uno smartphone top che magari è passato un po’ in sordina negli ultimi mesi, ma che a questo prezzo è un vero best-buy. E a testimoniarlo troviamo anche il bollino "Amazon’s Choice" riservato solamente a quei dispositivi che rispettano precisi requisiti. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica del dispositivo.

Il Realme GT Neo3 è uno smartphone che punta tutto sulle performance e lo si intuisce immediatamente dallo schermo. Troviamo un display AMOLED da 6,7" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Inoltre, dimensioni così generose lo rendono anche versatile: lo puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV, oppure per lavorare su documenti di lavoro mentre si è in viaggio. A gestire il tutto c’è l’affidabilissimo processore MediaTek Dimensity 8100 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che si vuole e salvare anche immagini e video.

Altrettanto interessante il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo il sensore principale professionale da 50MP, supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore macro da 4cm. Nell’app fotocamera sono disponibili diverse modalità di scatto che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale e la messa a fuoco automatica per un’elaborazione più veloce delle immagini. La fotocamera frontale è da 16MP.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000mAh che garantisce un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Uno dei punti forti del dispositivo è la ricarica super fast da 80W che impiega poco meno di mezzora per avere il 100% di autonomia. Realme ha dotato lo smartphone anche di un sistema di raffreddamento avanzato con una camera di vapore molto grande per dissipare al meglio il calore.

Realme GT Neo3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super promo al minimo storico per il realme GT Neo3. Oggi troviamo lo smartphone top di gamma a un prezzo di 399,99€, con uno sconto di ben il 33%. Si tratta di una delle migliori promo disponibili su Amazon per un dispositivo di questo tipo. Il risparmio netto è di ben 200€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. Disponibilità immediata con consegna prevista in pochissimi giorni. Per fare il reso gratuito hai a disposizione ben 30 giorni di tempo. La promo non ha una data di scadenza, ma vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

