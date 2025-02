Realme GT 6T, il prezzo è eccezionale: sconto mai visto prima

Lo smartphone di realme è in offerta su Amazon con uno del 34% e risparmi quasi 200 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Realme

realme non può più essere considerata una novità nel panorama mobile italiano. Il brand cinese è oramai presente da diversi anni ed è diventato un punto di riferimento per coloro che sono alla ricerca di un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo. In questi anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio anche nelle fasce più alte del mercato e lo ha fatto grazie a ottimi dispositivi come ad esempio il realme GT 6T protagonista oggi di una delle migliori promo di Amazon per quanto riguarda gli smartphone. È disponibile con un ottimo sconto del 34% che fa risparmiare quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Il realme GT 6T è dotato di una scheda tecnica equilibrata, con alcuni elementi che spiccano su tutti gli altri. Come ad esempio il display LTPO AMOLED ad altissima luminosità e con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Ottime prestazioni grazie al processore Snapdragon, mentre la fotocamera principale è da 50 megapixel. Da non sottovalutare la ricarica super rapida da 120 W che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di 15 minuti. Non farti scappare questa opportunità e clicca subito sul banner qui in basso.

realme GT 6T

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

realme GT 6T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Fine settimana di febbraio all’insegna degli sconti imperdibili. Da oggi trovi il realme GT 6T in offerta a 360,90 euro grazie allo sconto del 34% che ti fa approfittare del minimo storico di questo 2025. Il risparmio è veramente ottimo e sfiora i 200 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 72,18 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Acquistando lo smartphone oggi ricevi anche l’abbonamento gratuito per due mesi ad Audible, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Una promo completa che difficilmente trovi su altri siti web.

Per ricevere lo smartphone a casa devi aspettare pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai a disposizione due settimane, quanto basta per scoprire le ottime potenzialità di questo smartphone top di gamma.

realme GT 6T

realme GT 6T: la scheda tecnica

Il realme GT 6T è uno smartphone completo progettato appositamente per chi vuole avere tra le mani un telefono top spendendo molto meno di 500 euro. Il brand cinese ha lavorato su ogni singolo componente per cercare la soluzione migliore e contenere il più possibile i prezzi. Il risultato finale è un telefono equilibrato, versatile e con prestazioni top. A partire già dall’ottimo display da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che tocca un picco di 120 Hz, per una maggiore fluidità con le app social e i video. L’aspetto più interessante, però, è la luminosità che tocca addirittura un picco di 6000 nit, uno dei valori più elevati sul mercato. Prestazioni ottime grazie al processore Snapdragon 7+ Gen 3 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna a supporto.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel prodotto da Sony, lo stesso che trovi su smartphone molto più costosi. Fotocamera dotata anche di stabilizzatore ottico dell’immagine per scattare ottime foto al buio e video con una qualità professionale. Il sistema fotografico è completata da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da una selfie-cam da 32 megapixel. Nell’app Foto trovi tante modalità di scatto che sfruttano al meglio gli algoritmi di intelligenza artificiale.

Chiudiamo con un’altra caratteristica tecnica che contraddistingue il realme GT 6T: la batteria. Il brand cinese ha optato per una mega batteria da 5500mAh che ti accompagna anche per quarantotto ore. E grazie alla ricarica rapida SUPERVOOC da 120 W impieghi meno di mezzora per avere il 100% di autonomia.

realme GT 6T