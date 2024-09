Realme, prezzo stracciato per lo smartphone top: ecco l'offerta del giorno

Fonte foto: Realme

Spesso si va alla ricerca dell’offerta sensazionale per acquistare lo smartphone sulla bocca di tutti, restando molto spesso delusi e con la prospettiva di essere stati truffati. In realtà basta conoscere i giusti modelli e fidarsi delle ottime promo che troviamo ogni giorno su Amazon. Come quella disponibile oggi per il realme GT 6T, smartphone top di gamma uscito sul mercato da pochissimi mesi e dotato di una scheda tecnica molto interessante. Realme è arrivata sul mercato italiano da pochi anni, ma subito si è contraddistinta per i suoi dispositivi con un’ottima scheda tecnica e disponibili a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza.

Come ad esempio questo realme GT 6T che oggi troviamo anche in offerta con uno sconto eccezionale del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Oltre a risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Una doppia promo che non devi farti sfuggire: al momento è uno degli smartphone più richiesti sul sito di e-commerce.

Un prezzo che non si vedeva da tantissimo tempo per il realme GT 6T. Lo smartphone top di gamma del produttore cinese è disponibile con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo soli 369,44 euro, con un risparmio netto di 180 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate da 73,89 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e presente nella pagina prodotto. Il telefono è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per fare il reso gratuito, invece, hai 14 giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Processore di ultima generazione, schermo tra i più luminosi al mondo e una batteria a lunghissima durata. Un vero top performer della sua categoria e uno degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati negli ultimi mesi. Il realme GT 6T è una vera sorpresa e non tradisce le attese, anzi le supera.

Ha tutto quello che si richiede a un telefono della sua fascia di prezzo. A partire dal primo elemento che lo contraddistingue: il display Pro-XDR da 6,78 pollici ad altissima risoluzione e con tecnologia LTPO che consuma meno batteria rispetto a uno schermo normale. Non finisce qui: frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e soprattutto una luminosità che può toccare un picco di 6.000 nit, un vero record nel mondo della telefonia. Le prestazioni sono assicurate dal processore di ultima generazione Snapdragon 7 Plus Gen 3, dagli 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Non ci sono sorprese negative nemmeno nel comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel di Sony con stabilizzatore ottico dell’immagine, lo stesso presente su tantissimi altri smartphone top di gamma. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera per i selfie da 32 megapixel. Il tutto accompagnato dall’intelligenza artificiale che fa sentire la sua presenza durante gli scatti con tutta una serie di correzioni in tempo reale.

Il realme GT 6T ha anche una super batteria con capacità da 5.500mAh, un record nella categoria. La ricarica SUPERVOOC da 120 W impiega circa mezzora per assicurare il 100% di autonomia.

