Fonte foto: Realme

Dopo aver rinnovato la sua gamma di smartphone, con diversi lanci nel corso degli ultimi mesi e il ritorno della serie GT in Europa, ora Realme si concentra su altri segmenti di mercato. Ad arricchire l’offerta di dispositivi del brand ci sono il nuovo Realme Watch S2 oltre alle cuffiette, di tipo in-ear, Realme Buds T310. I due nuovi prodotti di Realme sono disponibili da subito sul mercato italiano.

Realme Watch S2: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Realme Watch S2 è uno smartwatch con una scocca in acciaio inossidabile e dotato di un display AMOLED circolare da 1,43 pollici con risoluzione di 466×466 pixel e con la possibilità di personalizzare l’aspetto grazie a decine di quadranti differenti. La cassa è stata realizzata con una placcatura ad acqua, rivestimento sottovuoto e trattamento con olio anti-impronta. Il dispositivo è certificato IP68, e senza cinturino, ha un peso di 41 grammi.

Lo smartwatch può essere utilizzato per tenere sotto controllo sia la salute che l’allenamento, garantendo la rilevazione in tempo reale di diversi parametri, come la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue, oltre al monitoraggio del sonno e dell’attività fisica, con il supporto a oltre 110 attività.

Il Realme Watch S2 è dotato di una batteria da 380 mAh ed è in grado di offrire fino a 14 giorni di autonomia e almeno 5 giorni di utilizzo in modalità AOD (Always on Display). Con la modalità di risparmio energetico, che disattiva diverse funzioni, è possibile arrivare fino a 20 giorni con una sola carica.

Lo smartwatch di Realme arriva in Italia con un prezzo di 79,99 euro ma è già acquistabile in sconto su Amazon.

Realme Buds T310: caratteristiche e prezzo

Ad arricchire la gamma Realme arrivano anche le nuove Realme Buds T310. Si tratta di cuffie true wireless di tipo in-ear che puntano a ritagliarsi uno spazio di rilevo sul mercato grazie a un buon rapporto qualità/prezzo. Questi auricolari hanno la cancellazione attiva del rumore fino a 46dB, con possibilità di scegliere tra tre livelli differenti, e sono dotati di 6 microfoni, con algoritmi AI, per la cancellazione del rumore in chiamata.

Gli auricolari di Realme sono dotati di un woofer dinamico da 12,4 mm e una membrana rivestita in titanio. C’è anche la certificazione IP55 che garantisce una protezione contro acqua e polvere e rende le cuffiette adatte anche all’utilizzo durante l’allenamento. Sfruttando la batteria integrata, inoltre, le Buds T310 sono in grado di garantire fino a 5 ore di utilizzo con una sola carica e fino a 40 ore di utilizzo considerando anche la carica aggiuntiva della custodia.

Le nuove Realme Buds T310 arrivano sul mercato italian con un prezzo di 39,99 euro.