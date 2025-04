Fonte foto: Realme

Il Realme GT6 è protagonista di una nuova offerta su Amazon diventando uno dei modelli più interessanti della fascia media, grazie a un prezzo sempre più accessibile (lo sconto è del 37%) e a un comparto tecnico di ottima qualità, che viene arricchito dalla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Sfruttando la promozione in corso, lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 380 euro, scegliendo la versione venduta direttamente da Amazon. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Realme GT6 – Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Realme GT6, la scheda tecnica

La scheda tecnica del Realme GT6 comprende un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici di diagonale, con un pannello caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 6.000 nits ed è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus 2.

Uno dei punti di forza dello smartphone è, senza dubbio, il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, in grado di tenere testa ai chip utilizzati da smartphone di fascia ben più alta. Il modello di Realme è dotato anche di 8 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage UFS 4.0. Da segnalare anche una batteria da 5.500 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida cablata con una potenza fino a 120 W.

Anche il comparto fotografico è interessante: il Realme GT6, infatti, può contare su una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 50 Megapixel, con apertura f/1.7, ed è affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel. C’è anche una fotocamera anteriore da 32 Megapixel.

Lo smartphone di Realme è aggiornato ad Android 15, arricchito con la Realme UI, e riceverà almeno altri 2 major update. C’è il supporto Dual SIM ed è possibile anche sfruttare la certificazione IP65. Da segnalare anche la presenza di un sensore di impronte digitali sotto al display e dell’immancabile chip NFC.

Realme GT6 in offerta su Amazon

Grazie allo sconto in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT6 al prezzo scontato di 380 euro, scegliendo la versione 8/256 GB (-37% rispetto al listino). Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Si tratta di una delle migliori opzioni della fascia media del mercato, soprattutto per gli utenti alla ricerca di un dispositivo molto potente ma che non scende a compromessi sulla qualità del display e sulla completezza del comparto fotografico. L’offerta in corso in queste ore è accessibile tramite il box qui di sotto. Si tratta di una promo a tempo. Lo sconto potrebbe terminare a breve.