Recensione Huawei Band 8, dimensione minime, batteria massima

A differenza dello smartwatch , dispositivo indossabile che somiglia più a un orologio tradizionale e, di solito, offre una vasta gamma di funzioni come notifiche, app, chiamate, fitness tracking e monitoraggio del sonno, la smartband è tendenzialmente più sottile e leggera, come una sorta di braccialetto che si concentra maggiormente sul monitoraggio delle attività fisiche e della salute, come il conteggio dei passi, la frequenza cardiaca e la qualità del sonno.

Grazie alle sue dimensioni di 43,45 × 24,54 × 8,99 mm e proporzioni, ha un design che non esclude il pubblico femminile, né chiunque abbia un polso sottile, come spesso accade invece con dispositivi dalle grandi dimensioni e dai pesi non indifferenti, che possono risultare scomodi e antiestetici.

Software e funzionalità VOTO: 7

Huawei Band 8 si distingue per la ricchezza delle sue funzioni, utili per monitorare la salute, l’attività fisica e per la produttività quotidiana.

In particolare, la tecnologia Huawei TruSeen 5.0 consente il monitoraggio accurato del battito cardiaco e dell'ossigenazione del sangue. Mentre con il sistema TruSleep 3.0 è possibile rilevare i dati relativi al sonno, registrando l'orario di andata a letto, i movimenti notturni e le fasi di riposo. Per quanto riguarda l'attività sportiva, il sistema TruSport, tra le altre cose, offre il monitoraggio del ritmo di camminata, della distanza percorsa, del battito cardiaco e dei tempi di recupero. Sono riconosciuti oltre un centinaio di sport, tra cui calcio, basket, paddle, nuoto e corsa.

Oltre alle funzioni tradizionali di monitoraggio fisico, è possibile impostare un Diario alimentare, svolgere esercizi di Respirazione guidata e ascoltare musiche rilassanti e rumori bianchi per favorire sonno e rilassamento. Particolarmente utili anche il Calendario del ciclo mestruale e il monitoraggio dello Stress.

Considerando la produttività quotidiana, abbiamo a bordo tutte le classiche funzioni come il controllo della musica dal polso, la ricezione delle notifiche (ma non la loro gestione), l’impostazione di timer e sveglie e la consultazione del meteo.

Questo rende Huawei Band 8 adeguata per la maggior parte degli utenti, fornendo una vasta gamma di funzionalità senza entrare in dettagli estremamente specialistici.