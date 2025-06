Fonte foto: Huawei

Huawei ha svelato la nuova gamma di smartphone Pura 80, con tre modelli destinati al mercato cinese. Oltre alle versioni Pro e Pro+, l’azienda ha annunciato il debutto sul mercato di Huawei Pura 80 Ultra, dotato di una scheda tecnica completa e ricca di elementi interessanti, a partire dal chip, di cui Huawei non ha svelato le caratteristiche.

Il top di gamma dell’azienda, che ha registrato un 2024 molto positivo, punta a conquistare il mercato puntando (anche) su un comparto fotografico di livello assoluto. Tra gli elementi che lo rendono un dispositivo esclusivo c’è un la presenza di una doppia lente periscopica su un unico sensore. Andiamo a scoprire i dettagli di questa soluzione inedita.

Le caratteristiche tecniche del Huawei Pura 80 Ultra

Il nuovo Huawei Pura 80 Ultra può contare su una doppia fotocamera periscopica che utilizza un unico sensore da 1/1,28”. A questo sensore sono associate due diverse lenti, una con zoom ottico 3.7x (83mm equivalente), che sfrutta tutti i 50 Megapixel del sensore con un’apertura f/2.4, e una da 9.4x (212mm equivalente), con risoluzione di 12,5 Megapixel e apertura f/3.6.

Una soluzione di questo tipo offre agli utenti una maggiore flessibilità al momento dello scatto. Il teleobiettivo periscopico diventa sempre di più un elemento centrale del comparto fotografico degli smartphone e il nuovo Huawei Pura 80 Ultra punta ad alzare l’asticella, garantendo un salto di qualità importante.

A completare il comparto fotografico troviamo un sensore principale da 50 Megapixel, con apertura variabile (f/1.6-4.0) e un sensore ultra-grandangolare da 40 Megpaixel oltre a una fotocamera anteriore da 13 Megapixel.

La scheda tecnica dello smartphone di Huawei comprende anche una batteria da 5.700 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W e alla ricarica wireless da 80 W, 16 GB di memoria RAM, fino a 1 TB di storage e un display OLED LTPO da 6,8 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

C’è anche la certificazione IP68/IP69. Lo smartphone è dotato di HarmonyOS 5.1. Come avviene già da tempo, Huawei non ha fornito informazioni in merito al SoC utilizzato dallo smartphone. Stando a un benchmark apparso sul social cinese Weibo, il modello dovrebbe utilizzare il Kirin 9020, lo stesso chip utilizzato dalla serie Mate 70.

Quanto costa il Huawei Pura 80 Ultra

Il nuovo Huawei Pura 80 Ultra è già disponibile in preordine in Cina e sarà in commercio nel corso del mese di giugno. Le vendite, per il momento, sono riservate al solo mercato cinese. Il prezzo sarà da vero top di gamma con un listino che partirà da 9999 yuan, pari a oltre 1.200 euro. Si tratta di prezzi in linea con quelli del top di gamma della serie Mate 70. Al momento, non ci sono informazioni in merito a un possibile arrivo in Europa.