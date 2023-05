Recensioni false: Firefox sa come risolvere il problema

Chiunque abbia fatto acquisti online almeno una volta, avrà letto qualche recensione prima di comprare il prodotto. Se alcune risultano palesemente false, altre sono molto credibili ma non per queste vere. Infatti, secondo un’inchiesta recente condotta dalla CNBC, ci sono sempre più recensioni fake che infestano grandi e-commerce come Amazon o eBay.

Il danno arrecato delle recensioni false è enorme: gli acquirenti comprano il prodotto, ma poi si accorgono che non corrisponde alle aspettative e, per questo, lo restituiscono. Innescando così una enorme catena di costi per produttori, commercianti e acquirenti. Perciò, per evitare questo scenario spiacevole è necessario che le recensioni siano il più possibile veritiere.

L’intelligenza artificiale ha peggiorato la situazione: molto spesso le recensioni false sono scritte da chatbot simili a ChatGPT. La grande difficoltà dei colossi dell’e-commerce come Amazon, perciò, consiste nell’identificare ed eliminare queste false informazioni. Il lavoro di moderazione è immenso e costoso e risulta quindi complesso contrastare l’enorme quantità di recensioni false.

Mozilla, cioè la fondazione proprietaria del browser Firefox, consapevole della necessità dei clienti di poter fare buoni acquisti ha annunciato di aver acquistato la startup Fakespot che sviluppa l’app omonima che smaschera proprio le recensioni false.

Come funziona Fakespot

Fakespot è un progetto nato nel 2016 dalla startup omonima fondata da Saoud Khalifah, che dopo aver notato quanto la proliferazione delle recensioni false online stesse causando problemi, sia a chi acquistava sia alle piattaforme di ecommerce, decise di trovare una soluzione.

Nasce così Fakespot che si avvale di un sofisticato sistema di riconoscimento delle recensioni false basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico (machine learning) per individuare modelli e somiglianze tra le recensioni e segnalare quelle che hanno maggiori probabilità di essere ingannevoli.

Il successo dell’app Fakespot Lite è stato enorme e dunque Mozilla ha pensato bene di acquistare l’azienda con l’intenzione di far diventare l’estensione Fakespot parte integrante del noto browser Web Mozilla Firefox.

Fakespot: più sicurezza negli acquisti online

Chi usa Fakespot è in grado di riconoscere rapidamente le recensioni ingannevoli e i dati hanno mostrato che chi ha iniziato a usare Fakespot è anche più soddisfatto degli acquisti. Lo confermano i resi in calo per i prodotti acquistati da chi usa l’estensione.

Dopo l’acquisto da parte di Mozilla Fakespot continuerà a funzionare su tutti i principali browser. Ma Mozilla prevede di presentare funzioni uniche di Fakespot per Firefox, in modo da lasciare disponibile per tutti l’estensione, ma di offrire qualcosa in più a chi la usa su Firefox.

Secondo Mozilla, Fakespot fornirà agli utenti di Firefox strumenti di shopping affidabili che miglioreranno la loro esperienza di acquisto. L’azienda ha inoltre comunicato che implementerà gradualmente le funzionalità di Fakespot in Firefox, senza però ufficializzare le novità in arrivo.