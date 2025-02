Su Firefox c'è una novità per gli amanti dell'AI

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: JarTee / Shutterstock

Con il recente update di Firefox 135, Mozilla ha introdotto una caratteristica molto interessante che consente agli utenti di accedere ancora più facilmente ad alcune nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Con questa release, infatti, il noto browser integra al suo interno diversi chatbot AI che saranno accessibili direttamente dalla barra laterale. La funzione è ancora in fase di distribuzione ma arriverà quanto prima per tutti i dispositivi compatibili; per provarla non resta che scaricare la versione più recente di Firefox.

Come attivare i chatbot AI su Firefox

L’attivazione di questa nuova impostazione è molto semplice e per prima cosa gli utenti dovranno cliccare sull’icona a forma di scintilla posizionata nella barra laterale del browser.

A questo punto si aprirà la lista di provider di chatbot AI disponibili, tra cui Claude di Anthropic, ChatGPT di OpenAI, Google Gemini, HuggingChat di Hugging Face e Le Chat di Mistral.

Dopo aver selezionato il chatbot che si vuole utilizzare questo sarà accessibile direttamente dalla barra laterale in modo facile e veloce e, soprattutto, senza il bisogno di visitare siti esterni.

La possibilità di scegliere uno dei vari servizi a disposizione non è solo una questione di gusto personale, ma è anche un’ottima soluzione per utilizzare il tool più adatto alle proprie esigenze, senza interrompere la navigazione.

Chiaramente per utilizzare uno dei vari servizi disponibili c’è bisogno di avere un account, e l’integrazione funziona sia con le versioni gratuita che con quelle a pagamento, ma è comunque necessario effettuare il login e non è possibile usare i servizi in modo anonimo.

A che servono i chatbot AI nel browser

I chatbot AI integrati direttamente all’interno di Firefox offrono una vasta gamma di funzioni che possono migliorare notevolmente la produttività e l’esperienza di navigazione.

Con pochi e semplici clic, ad esempio, l’utente potrà riassumere testi, articoli o documenti sul web. Sarà possibile accedere a un utilissimo strumento per fare brainstorming e semplificare la creazione di contenuti. Da non sottovalutare nemmeno le opzioni di assistenza per la scrittura con il chatbot che fornisce suggerimenti e correzioni per migliorare la qualità dei testi prodotti.

In questo senso, quindi, l’integrazione dei chatbot nel browser andrà a garantire agli utenti una maggiore efficienza e un buon risparmio di tempo, soprattutto per quelle operazioni meno complesse che possono essere delegate all’intelligenza artificiale..

Notevolmente più veloce anche l’accesso agli assistenti virtuali che saranno sempre a portata di clic e non ci sarà bisogno di aprire altre schede o altre applicazioni.

Infine, è possibile utilizzare prompt precompilati che possono essere attivati semplicemente selezionando un testo durante la navigazione, per un’interazione più rapida e contestuale, offrendo un supporto più pertinente e in linea con i vari scenari di utilizzo.