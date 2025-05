Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Amazon ha annunciato l’arrivo di un tool AI in grado di creare brevi descrizioni audio dei prodotti in vendita per rendere più immediato il processo d’acquisto

Amazon ha annunciato l’avvio della fase di test per l’introduzione di brevi riassunti audio, generati tramite intelligenza artificiale che, per ora, saranno inseriti all’interno di alcune pagine prodotto. Una strategia che, secondo il colosso dell’e-commerce, può migliorare l’utilizzo della piattaforma, mettendo a disposizione dei consumatori dei brevi audio riassuntivi dove vengono illustrate le caratteristiche principali dei prodotti, le recensioni degli utenti e altre informazioni prese dal web per semplificare il processo di acquisto.

Cosa sappiamo della nuova funzione AI di Amazon

La nuova funzione, chiamata per ora “Ascolta i punti salienti”, sarà accessibile tramite un apposito pulsante nell’app Amazon Shopping e, almeno nella fase iniziale, sarà testata su quei prodotti che richiedono un’attenta valutazione prima dell’acquisto.

L’obiettivo principale della novità è aiutare i clienti a ottimizzare il tempo dedicato agli acquisti e ad assimilare informazioni importanti attraverso un formato colloquiale e discorsivo. L’azienda ha sottolineato, inoltre, come questa novità può rendere la ricerca di prodotti ancora più immediata, “simulando” una discussione tra amici sui potenziali acquisti da fare in modo da rendere ancora più immediato lo shopping.

Oltretutto, avendo a disposizione un riassunto audio, gli utenti potranno decidere se comprare o meno anche mentre sono impegnati in altre attività, semplicemente ascoltando una descrizione precisa di ciò che stanno guardando.

La tecnologia alla base di questa caratteristica utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per generare gli script che vengono realizzati estraendo informazioni dalle recensioni dei clienti e dal web e trasformati, poi, in brevi clip audio.

A onor del vero, una tecnologia del genere non è nuova nel settore dell’AI e l’esempio più lampante è sicuramente NotebookLM di Google che l’anno scorso ha introdotto le Panoramiche Audio, utili per aiutare gli utenti a creare podcast con host virtuali basati sull’intelligenza artificiale. Per creare queste registrazioni, il tool si basa sui documenti personali, come appunti o note.

Ulteriore dimostrazione, insomma, che l’audio AI può essere utilizzata per personalizzare e semplificare la user experience in ambiti diversi, dalla produttività agli acquisti.

Nel caso di Amazon, dunque, la novità andrà ad integrarsi nella strategia del colosso dell’e-commerce che sta puntando molto su questi strumenti AI per lo shopping, come Rufus, l’assistente personale che, grazie all’AI generativa aiuta gli utenti negli acquisti, monitorando e suggerendo i prodotti in linea con gli interessi dell’utente.

Quando arrivano i riepiloghi audio

I riepiloghi audio, per il momento, sono disponibili unicamente su alcuni prodotti selezionati e destinati a un numero limitato di clienti negli Stati Uniti.

La funzione è, appunto, in fase di test ma Amazon prevede di espandere questa caratteristica a un numero sempre maggiore di prodotti e di utenti già dai prossimi mesi, partendo sempre dagli USA.