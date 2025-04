Fonte foto: Warner Bros. Pictures/Legendary Pictures

È stato un weekend pasquale col botto per Un film Minecraft, che sta ottenendo incassi da record nei cinema. Nella giornata di Pasquetta, infatti, il film è rimasto in testa al box office con 331.813 euro (+218%). Con 10.199.275 euro di incassi complessivi raggiunti in poco più di due settimane, l’adattamento live action del popolare videogioco si avvicina agli incassi di Jumanji: Benvenuti nella giungla, che chiuse con 10.286.561 euro. Il film ha ricevuto da parte della critica recensioni contrastanti e spesso negative, ma questo non frena evidentemente la sua popolarità tra il pubblico. Perché Un film Minecraft piace così tanto?

Un film Minecraft, il successo dal videogioco al film

Un film Minecraft è diretto da Jared Hess e ha come protagonisti Jason Momoa e Jack Black. Nonostante le recensioni poco lusinghiere, il film sta avendo notevole successo al cinema sia in Italia sia nel resto del mondo. Un fattore che sta contribuendo all’enorme popolarità del film a livello globale ha sicuramente a che fare con la solida e vasta fanbase legata a Minecraft già da prima dell’uscita della pellicola.

Minecraft è infatti uno dei videogiochi più venduti di sempre, con circa 170 milioni di giocatori attivi mensilmente nel 2024. La comunità globale che ruota attorno a questo mondo “a blocchi”, insomma, è molto ricca e attiva, e ha accolto con entusiasmo l’adattamento cinematografico. ​

Come capita talvolta in questi casi, tra l’altro, c’è stato anche una sorta di “effetto nostalgia”: il film ha cioè riacceso l’interesse per il videogioco originale, del quale in queste settimane sono aumentati i download. Anche questo contribuisce alla vitalità e alla crescita della community di Minecraft.

Perché Un film Minecraft sta piacendo così tanto

Un film Minecraft ha generato un’ondata virale sui social media, con tendenze su TikTok che hanno ulteriormente contribuito alla popolarità del film, specialmente tra gli spettatori più giovani.

Ad esempio, a un certo punto del film Jack Black pronuncia con grande trasporto la frase “Chicken jockey!”, che vuol dire “cavalcatore di galline”. In risposta a questo, il pubblico adolescente – specialmente in Stati Uniti e Regno Unito – ha iniziato a reagire in modo scomposto e caotico, urlando, saltando, ballando e lanciando in aria popcorn e bibite.

I video registrati durante questi momenti di caos sono diventati virali online, innescando in altri giovani utenti il desiderio di vedere il film al cinema anche per prendere parte a loro volta alla tendenza. Quest’ultima, oltre a disturbare gli spettatori, ha spinto alcuni cinema a prendere provvedimenti.

Ultimo ma non meno importante, nel film ci sono attori celebri – come i già citati Jack Black e Jason Momoa – che hanno sicuramente attirato un pubblico più ampio rispetto ai soli fan del videogioco. Unendo umorismo, azione e riferimenti nostalgici, il film è effettivamente di interesse per diverse generazioni, e non solo per i giovanissimi.