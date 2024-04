Redmi Note 12, prezzo al minimo storico: sconto imperdibile

Fonte foto: Xiaomi Redmi

Per acquistare uno smartphone affidabile, con ottime prestazioni e un prezzo alla portata di tutti non bisogna fare i salti mortali. Molto spesso basta affidarsi ai giusti canali e aspettare il momento esatto. Per canali giusti ci riferiamo ad Amazon, punto di riferimento per tutti coloro che vogliono fare un super acquisto spendendo il minimo. E oggi è uno di quei momenti in cui comprare uno smartphone con ottime prestazioni a un prezzo veramente mini è possibile per tutti. Il merito è dell’ottima offerta disponibile per il Redmi Note 12, telefono tra i più apprezzati usciti negli ultimi mesi e che trovi a un prezzo mai visto prima. Grazie allo sconto del 28% il prezzo crolla e lo paghi meno di 170 euro.

Il Redmi Note 12 non è certo un top di gamma, ma non è questo l’obiettivo. Stiamo parlando di un telefono perfetto nella vita di tutti i giorni e dotato anche di un processore con modem 5G per navigare alla massima velocità in ogni momento della giornata. Dotato anche di una tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel e di una batteria da 5.000 mAh che dura tutto il giorno. Chiedere di più a questo prezzo è davvero complicato. Approfittane immediatamente.

Prezzo insuperabile per il Redmi Note 12. Oggi trovi lo smartphone lowcost di Xiaomi a un prezzo di 169,90 euro, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo mediano. Se prendiamo come riferimento il prezzo presente sul sito ufficiale del produttore cinese, il risparmio è di ben 130 euro e lo sconto supera il 40%. Lo si paga quasi la metà. Inoltre, su Amazon hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in tempi piuttosto brevi: meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

Il Redmi Note 12 ha tutto quello che richiedi a un telefono di questo genere: è il classico dispositivo perfetto nella vita di tutti i giorni e che non ti lascia mai a piedi. Partiamo dall’ottimo display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz, per una scorrevolezza e fluidità con pochi eguali. Inoltre, la frequenza di aggiornamento la puoi impostare su tre diversi livelli (60/90/120 Hz) in base alla tipologia di contenuto. La luminosità è elevata e la visibilità è elevata anche sotto la luce del sole. A bordo trovi il processore Snapdragon 4 Gen 1 con modem 5G incluso, supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel, abbinato a una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale è da 13 megapixel. Nell’app fotocamera trovi tante modalità di scatto molto utili, tra cui la modalità notte per scattare immagini luminose anche quando c’è poca luce.

Concludiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi (con un utilizzo normale riesci a completare anche due giorni). Nel momento del bisogno puoi chiedere il supporto della ricarica rapida a 33 W.

