Redmi Note 14 Pro, il prezzo è crollato: minimo storico e sconto esagerato

Uno smartphone top di gamma da poco uscito sul mercato a un prezzo che non ti aspetti. Le Offerte di Primavera di Amazon ci riservano sorprese ogni giorno e per iniziare al meglio il weekend la promo non poteva che riguardare uno smartphone. E non uno qualsiasi, bensì il Redmi Note 14 Pro+, telefono di Xiaomi che trovi sul sito di e-commerce con uno sconto di ben il 37% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Il risparmio sfiora i 200 euro e per un telefono lanciato sul mercato da poco più di un mese si tratta di un’occasione irripetibile.

Per capire la bontà della promo basta vedere le componenti scelte dal colosso cinese per questo dispositivo. Schermo CrystalRes da 6,67 pollici ad altissima risoluzione (superiore al classico FHD), processore super prestazionale e soprattutto una fotocamera professionale da ben 200 megapixel. Se vuoi acquistare un cameraphone senza spendere delle cifre assurde, il Redmi Note 14 Pro+ è quello che fa per te.

Redmi Note 14 Pro Plus: prezzo, sconto e offerta Amazon

Quando c’è la possibilità di fare un super affare come in questo caso, non bisogna farselo scappare. Da oggi su Amazon trovi il Redmi Note 14 Pro+ in promo con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a soli 303,89 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e anche uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il risparmio è notevole e supera i 170 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni da quando lo ricevi a casa.

Redmi Note 14 Pro Plus: le caratteristiche tecniche

Lo smartphone per "scatti iconici" a un prezzo mai visto prima. Con il Redmi Note 14 Pro+ Xiaomi ha fatto il solito eccellente lavoro, realizzando un telefono top di gamma, con ottime prestazioni e con un prezzo decisamente inferiore alla concorrenza. Se a questo aggiungi lo sconto assicurato da Amazon, ecco che diventa immediatamente un best-seller.

La scheda tecnica del Redmi Note 14 Pro+ non nasconde segreti: fin dalla prima accensione hai a disposizione tutta la potenza dello smartphone. Lo si capisce già dallo schermo: grazie al display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz hai il massimo della scorrevolezza con tutte le app che utilizzi maggiormente. Prestazioni al top con il processore Snapdragon 7s Gen 3 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Come detto, uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. E non potrebbe essere altrimenti visto il sensore principale da ben 200 megapixel, lo stesso che trovi su smartphone molto più costosi. A supporto hai anche una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Perfetti anche i selfie grazie alla fotocamera frontale professionale. Xiaomi ha impreziosito il sistema di fotocamere anche con l’intelligenza artificiale: hai a disposizione tanti strumenti utili per l’editing fotografico.

Sempre a proposito di intelligenza artificiale: grazie a funzioni avanzate, l’AI ti aiuta nella vita di tutti i giorni semplificando le azioni più banali. Chiudiamo con la batteria da 5110mAh con ricarica HyperCharge da 120 W: per avere il 100% di autonomia bastano poco più di 15 minuti.

