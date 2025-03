Redmi Note 14 Pro, il prezzo è crollato al minimo: va comprato ora

Fonte foto: Xiaomi

A poco più di un mese dal lancio sul mercato, arrivano le prime offerte su uno degli smartphone più interessanti di questa prima parte di 2025. Parliamo del Redmi Note 14 Pro, telefono che si posiziona in quella fascia di mercato tra i medio e i top di gamma, una delle più ambite da parte dei produttori. Con i suoi smartphone Redmi, Xiaomi è diventata una delle aziende di riferimento in questa particolare fascia di mercato e il merito è delle caratteristiche degli smartphone. E questo Redmi Note 14 Pro non tradisce le attese. Schermo grande e fluido, ottimo processore MediaTek con modem per la connessione 5G e soprattutto una fotocamera principale da ben 200 megapixel, aiutata anche dall’intelligenza artificiale.

A catturare l’attenzione, però, è la promo disponibile su Amazon. Lo smartphone di Redmi è in promo con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo. Un’occasione unica per un telefono uscito sul mercato da poco più di un mese. Il risparmio sfiora i 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis.

Redmi Note 14 Pro: prezzo, offerta e sconto

Una delle migliori offerte della settimana per uno smartphone. Da oggi trovi il Redmi Note 14 Pro nella versione 5G in promo con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo a 258 euro, minimo storico e miglior prezzo di tutto il web. Il risparmio totale sfiora i 150 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai i classici 14 giorni di tempo.

Redmi Note 14 Pro: le caratteristiche tecniche

A questo prezzo il Redmi Note 14 Pro è chiaramente lo smartphone da acquistare oggi. Un telefono versatile, perfetto per chi vuole un dispositivo performante, ma anche per chi ama scattare foto e registrare video. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Il primo elemento a catturare l’attenzione è il display, e non potrebbe essere altrimenti. Lo smartphone Redmi è dotato di uno schermo CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Eccellente anche il dato sulla luminosità: tocca un picco di 3.000 nit. Un display che puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

L’altro elemento che rende il Redmi Note 14 Pro uno dei migliori smartphone della sua categoria è il comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel, lo stesso presente su telefoni molto più costosi. In aiuto un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 32 megapixel. Il sistema di fotocamere è aiutato anche dagli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da Xiaomi e che rendono ogni scatto più vivace e colorato.

Lo smartphone è realizzato anche con materiali molto resistenti che lo rendono (quasi) indistruttibile. Chiudiamo con l’ottima batteria da 5110 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

