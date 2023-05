Redmi Note 12, a questo prezzo è da acquistare subito: sconto esagerato

Se siete alla ricerca di uno smartphone lowcost non c’è bisogno di andare molto in giro, questo è l’articolo che fa per te. E il motivo è molto semplice: parliamo di quella che è probabilmente la migliore promo di tutto il weekend per un telefonino che costa meno di 200€. E non stiamo parlando di un dispositivo qualsiasi, bensì del Redmi Note 12. Smartphone da poco uscito sul mercato e che come tutti i predecessori della stessa serie punta tutto sull’ottimo rapporto qualità-prezzo. Rapporto che oggi diventa straordinario grazie allo sconto del 43% che troviamo su Amazon. Uno sconto che difficilmente si vede per un telefonino, a maggior ragione se è uscito sul mercato da pochissimo tempo. Uno sconto che fa risparmiare quasi 120€ sul prezzo di listino.

Il Redmi Note 12 ha una scheda tecnica di tutto rispetto, caratterizzata da un processore super prestazionale, da un’ottima fotocamera, da uno schermo grande e molto fluido pensato per qualsiasi tipo di contenuto e infine da una batteria che assicura un’autonomia fino a due giorni. Difficile chiedere di più a uno smartphone che trovi sul mercato a un prezzo veramente eccezionale.

Redmi Note 12: la scheda tecnica

Il Redmi Note 12 è lo smartphone di riferimento per la sua categoria e con una scheda tecnica di questo tipo non potrebbe essere altrimenti. Vediamola nel dettaglio.

Partiamo subito con il primo elemento che spicca, lo schermo. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz, lo stesso valore che troviamo su smartphone top di gamma. Ottima anche la luminosità che raggiunge picchi di 1.200 nit. Il pannello ha ricevuto anche la certificazione Netflix HD e lo si può utilizzare per vedere con la miglior risoluzione possibile film e serie TV. Presente anche la modalità lettura che non affatica troppo gli occhi. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 695 con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Comparto fotografico di livello formato nella parte posteriore da un sensore principale da 50MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore macro da 2MP. A supporto le classiche modalità Xiaomi che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale. La fotocamera selfie, invece, è da 8MP.

Chiudiamo con una super batteria da 5000mAh che assicura fino a due giorni di autonomia. Grazie alla ricarica rapida da 33W impieghi poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. Il sensore per le impronte digitali è posizionato lateralmente.

Redmi Note 12 in offerta su Amazon

Un calo di prezzo così per uno smartphone non lo si vedeva da tempo. Oggi troviamo il Redmi Note 12 in offerta a un prezzo di 161,95€, con uno sconto di ben il 42% rispetto a quello di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico e lo si paga quasi la metà. Il risparmio si aggira sui 120€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzato il servizio di Cofidis riservato ai clienti Prime. La spedizione è curata da Amazon e la consegna avviene in tempi brevissimi. Per il reso gratuito ci sono i classici trenta giorni di tempo.

