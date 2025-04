Redmi Note 14 Pro Plus, prezzo crollato: sconto esagerato su Amazon

Fonte foto: MisterGadget.Tech

A pochissimi giorni dalla Pasqua, Amazon sgancia la bomba su uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato da Xiaomi. Parliamo del Redmi Note 14 Pro+, la versione top di gamma dell’ultima famiglia di smartphone del colosso cinese. Un telefono che grazie alla promo esclusiva disponibile sul sito di e-commerce trovi a un prezzo mai visto prima con uno sconto del 39%. Il risparmio è di circa 200 euro, una cifra tutt’altro che da disprezzare per uno smartphone uscito sul mercato da pochissimi mesi e ritenuto uno dei migliori di questo 2025.

Un telefono che stupisce per le ottime componenti scelte da Xiaomi, a partire dal display CrystalRes con risoluzione 1,5K, superiore al FHD e con refresh rate che lo rende molto fluido nell’utilizzo della vita di tutti i giorni. A stupire è anche il comparto fotografico, grazie al sensore principale da 200 megapixel, lo stesso presente anche su smartphone molto più costosi. Infine, non manca una batteria a lunghissima durata e che supporta la ricarica super rapida. Insomma, un telefono completo e da oggi a un prezzo eccezionale.

Redmi Note 14 Pro+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo smartphone top di gamma che devi acquistare oggi. Grazie all’offerta disponibile su Amazon, il prezzo del Redmi Note 14 Pro Plus crolla. Oggi è disponibile a 290,62 euro, con un risparmio netto rispetto a quello consigliato di poco inferiore ai 200 euro e con uno sconto del 39%. Per un telefono lanciato sul mercato da pochissimi mesi si tratta di un’occasione che non puoi farti scappare. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e per la consegna in casa devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai 14 giorni da quando ti viene consegnato a casa.

Redmi Note 14 Pro+: caratteristiche tecniche

Un telefono top di gamma che grazie alla promo di Amazon paghi quanto un medio di gamma e la fa diventare immediatamente un best-buy. Già questo dovrebbe farvi capire le potenzialità di questo smartphone, ma solo analizzando nel dettaglio la scheda tecnica si capisce la bontà del dispositivo. Se sei alla ricerca di un telefono top di gamma a un prezzo tutto sommato alla portata di tutti, il Redmi Note 14 Pro+ è quello che devi acquistare oggi.

Lo smartphone si basa su un processore Snapdragon 7s Gen 3 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Non hai problemi di rallentamento con nessuna tipologia di app, nemmeno con i videogame e con l’editor fotografico. Ottimo anche lo schermo CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, superiore al FHD. Completato da una luminosità che tocca un picco di 3000 nit e da un refresh rate fino a 120 Hz.

Se già queste caratteristiche lo rendono un top di gamma, a stupire è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. Un sistema di fotocamere versatile e che permette scatti professionali e video in altissima risoluzione. La fotocamera principale permette anche di scattare foto con uno zoom 4x senza perdere di qualità. La fotocamera per i selfie, invece, è da 20 megapixel.

Chiudiamo con la super batteria da 5110 mAh che con un utilizzo normale copre fino a quarantotto ore. Nel momento del bisogno puoi utilizzare la ricarica HyperCharge da 120W che impiega poco più di 15 minuti per avere il 100% di autonomia.

