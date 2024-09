Xiaomi, lo smartphone top a un prezzo ridicolo con lo sconto Amazon

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Una delle novità più interessanti di Amazon di quest’ultima settimana è la nuova iniziativa rivolta all’inizio dell’anno scolastico. La promo "Ritorno a Scuola" raccoglie tante offerte molto interessanti che riguardano non solo prodotti di cancelleria e materiale scolastico, ma anche dispositivi tecnologici utili per studiare. Tra queste offerte troviamo anche il Redmi Note 13, smartphone medio di gamma lanciato quest’anno da Xiaomi e che si rivela essere una delle soluzioni preferite dai genitori per i loro figli. Grazie all’offerta di oggi, il Redmi Note 13 è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 100 euro sul prezzo di listino. Una delle migliori offerte attive oggi per un dispositivo con queste caratteristiche.

Parliamo, infatti, di uno smartphone dotato di un ottimo schermo molto ampio che puoi leggere anche sotto la luce diretta del sole. Ottime prestazioni grazie al processore MediaTek ed è dotato anche di chip 5G per navigare alla massima velocità. Una delle caratteristiche che lo contraddistinguono è il comparto fotografico grazie al sensore principale da ben 108 megapixel. Insomma, per essere uno smartphone lowcost ha caratteristiche e funzionalità decisamente superiori alla media.

Offerta shock per il Redmi Note 13. Grazie all’iniziativa "Ritorno a scuola" lo trovi in offerta su Amazon a un prezzo di 199,90 euro, con uno sconto del 29% che ti fa approfittare del minimo storico. Il risparmio si aggira sui 100 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo da quando lo hai acquistato. Essendo un’iniziativa che dura pochissimo tempo ti suggeriamo di approfittarne subito, potrebbe scadere tra poco.

Redmi Note 13: la scheda tecnica

Uno smartphone che vale molto di più rispetto a quanto lo paghi. Il valore del Redmi Note 13 è inconfutabile e il merito è della scheda tecnica e delle componenti scelte da Xiaomi (Redmi è un brand nato sotto l’ala protettiva del colosso cinese).

A catturare immediatamente l’attenzione è il comparto fotografico. Trovare un sensore principale da ben 108 megapixel in un telefono che costa così poco non è una consuetudine. Nella parte posteriore trovi a supporto anche un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Un sistema fotografico professionale che ti permette di scattare foto e registrare video in qualsiasi situazione, anche in quelle più complicate. A supporto hai anche l’intelligenza artificiale di Xiaomi e i filtri che ti aiutano a migliorare la qualità delle immagini. La fotocamera per i selfie, invece, è da 16 megapixel.

Passando allo schermo, sul Redmi Note 13 trovi un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz che lo rende molto più scorrevole con le app social. La luminosità fino a 500 nit permette di utilizzarlo anche sotto la luce diretta del sole. La regolazione professionale del ritmo circadiano riduce l’affaticamento degli occhi e i disturbi del sonno causati da un utilizzo intensivo dello smartphone. Le performance sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 6080 con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno e dotata di ricarica rapida da 33 W per avere il 100% di autonomia in circa 45 minuti.

