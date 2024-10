Xiaomi, lo smartphone top a prezzo stracciato: è da comprare subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Mancano pochissime ore alla fine della Festa delle Offerte Prime, ma su Amazon trovi ancora offerte speciali e con sconti veramente unici. Una di queste promo ha catturato la nostra attenzione e riguarda il Redmi Note 13 Pro, smartphone con caratteristiche da top di gamma ma che oggi paghi quanto un medio di gamma. Il merito è dello sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare 120 euro su quello di listino. Un’occasione veramente speciale per un telefono che non ti delude e che assicura prestazioni notevoli.

La scheda tecnica si caratterizza per alcuni elementi tecnici veramente molto interessanti, a partire, ad esempio, dalla fotocamera principale da ben 200 megapixel, la stessa presente su dispositivi molto più costosi. Fotocamera che trasforma il telefono in un vero cameraphone, anche grazie all’aiuto degli algoritmi di intelligenza artificiale. Ottimo anche lo schermo, molto luminoso e fluido. La batteria è una garanzia in fatto di autonomia: dura fino a quarantotto ore con un utilizzo normale. L’offerta scade oggi 9 ottobre, quindi devi essere rapidissimo nell’approfittarne.

N.B. L’offerta è riservata agli utenti iscritti ad Amazon Prime. Se ancora non lo siete, potete sfruttare il periodo di prova gratuito di trenta giorni cliccando su questo link. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e potete disdire in qualsiasi momento.

Redmi Note 13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Redmi Note 13 è protagonista di una delle migliori promo che trovi su Amazon oggi. Lo smartphone top di Xiaomi è disponibile con uno sconto del 30% a un prezzo di 279,90 euro, con un risparmio netto di ben 120 euro su quello di listino. Per questa versione dello smartphone (12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna) si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento con il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Come già detto, l’offerta scade questa sera (9 ottobre) alle ore 23:59, quindi dovete essere molto rapidi nell’approfittarne. Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e ti arriva a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso hai i classici 14 giorni di tempo.

Redmi Note 13: le caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 13 è uno smartphone con un perfetto equilibrio tra performance e affidabilità. Xiaomi è riuscita a fare anche quel salto in avanti sotto il punto di vista fotografico, grazie a un comparto nuovo di zecca che punta tutto su una fotocamera principale da ben 200 megapixel che assicura scatti iconici ogni volta che apri l’app per le foto. La qualità delle immagini è molto elevata, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale, diventata oramai una presenza costante negli smartphone. A completare il comparto fotografico posteriore c’è un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Grazie ai sensori professionali riesci a scattare foto con un zoom 4x senza perdere di qualità. La fotocamera per i selfie, invece, è da 16 megapixel.

Passando alle altre caratteristiche tecniche, il Redmi Note 13 ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Ottima anche la luminosità che raggiunge un picco di 1.300 nit. Quanto basta per vedere sempre contenuti nitidi. Le performance sono assicurate dal processore MediaTek Helio G99 Ultra con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. Quanto basta per utilizzare al meglio tutte le app più pesanti e per tenere salvati sullo smartphone anche i documenti di lavoro.

La batteria è la solita garanzia: capacità da 5.000mAh per un’autonomia che copre tranquillamente tutta la giornata. La ricarica rapida da 67 W impiega poco più di mezzora per caricare completamente la batteria.

