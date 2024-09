Redmi Note 13 Pro Plus al minimo storico: a questo prezzo va comprato subito

Lo smartphone top di Redmi è in offerta con uno sconto di 150 euro sul prezzo di listino. Fotocamera da 200 megapixel, ottimo processore e batteria che si ricarica in un lampo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se si vuole acquistare uno smartphone top spendendo una cifra ragionevole e inferiore ai 400 euro bisogna essere bravi a sfruttare le opportunità che ci offrono i siti di e-commerce. I prezzi degli smartphone negli ultimi anni sono aumentati enormemente e per i top di gamma si sfiorano oramai i 1.000 euro. Per questo motivo quando si trova un dispositivo come il Redmi Note 13 Pro+, che non ha nulla da invidiare rispetto ai telefoni più blasonati, in offerta con uno sconto del 28% e a un prezzo inferiore ai 350 euro se ne deve approfittare immediatamente. Il merito è della promo disponibile su Amazon che permette di risparmiare più di 150 euro rispetto al prezzo di lancio.

Il Redmi Note 13 Pro Plus è a tutti gli effetti uno smartphone top di gamma. E lo testimonia l’ottima scheda tecnica che si compone di uno schermo super fluido, di un processore MediaTek che non ha nulla in meno rispetto a quelli presenti su dispositivi che costano molto di più e soprattutto un comparto fotografico con una fotocamera principale di ben 200 megapixel. E la batteria supporta la ricarica fino a 120W per avere il 100% di autonomia in poco più di quindici minuti. Non lasciarti scappare questa opportunità.

Redmi Ntoe 13 Pro Plus

Redmi Note 13 Pro Plus in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Questa nuova settimana non poteva che cominciare nel migliore dei modi grazie alla promo disponibile per il Redmi Note 13 Pro Plus. Lo smartphone di Xiaomi lo trovi su Amazon a un prezzo di 345,99 euro, con uno sconto del 28% che fa risparmiare poco più di 130 euro rispetto a quello consigliato (la cifra supera i 150 euro se si tiene in considerazione il prezzo di listino). Acquistandolo oggi ricevi lo smartphone a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici 14 giorni dalla consegna.

Redmi Ntoe 13 Pro Plus

Redmi Note 13 Pro Plus: le caratteristiche tecniche

Scorrendo la scheda tecnica del Redmi Note 13 Plus Pro la prima cosa che salta all’occhio è sicuramente il comparto fotografico. Se vuoi un vero camera phone senza spendere cifre folli, ecco lo smartphone perfetto per te. Per capirlo basta guardare il comparto fotografico posteriore: sensore principale da 200 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine anti vibrazione. Si tratta dello stesso sensore che trovi su telefoni premium e che assicura immagini con una qualità professionale. A supporto anche una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La calibrazione professionale dell’obiettivo permette di scattare immagini nitide anche quando c’è poca luce o nelle ore notturne. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel. Nell’app fotocamera trovi anche diversi filtri che utilizzano al meglio l’intelligenza artificiale.

Passando al display, il Redmi Note 13 Pro Plus è equipaggiato con uno schermo AMOLED leggermente curvo sui bordi con risoluzione 1,5K, maggiore rispetto al FHD, e un refresh rate fino a 120 Hz. C’è anche una regolazione professionale per una migliore protezione degli occhi dopo un utilizzo intenso. Prestazioni assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7200-Ultra con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Per chiudere, batteria da 5.000mAh con ricarica super veloce da 120W che impiega poco più di 15 minuti per assicurare il 100% di autonomia.

Redmi Ntoe 13 Pro Plus