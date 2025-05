Redmi Note 14 Pro Plus, sconto mai visto prima su Amazon: prezzo stracciato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Torna in offerta uno smartphone molto apprezzato e acquistato in queste ultime settimane. E lo fa toccando un nuovo minimo storico e diventando uno dei telefoni da acquistare questa settimana. Parliamo dello Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus, versione premium di una delle famiglie di telefoni più conosciute nel Bel Paese. Smartphone lanciato sul mercato da pochi mesi, ma che oggi trovi già in super offerta su Amazon. Infatti, sul sito di e-commerce è disponibile con un ottimo sconto del 41% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino.

Il Redmi Note 14 Pro+ racchiude tutte le caratteristiche che cerchi solitamente in un dispositivo di questo genere. Abbina a design moderno, componenti di ultima generazione tra cui una fotocamera da ben 200 megapixel. Un cameraphone con cui scattare ottime foto in ogni situazione, anche quando c’è poca luce. Schermo grande e molto fluido, processore prestazione e una batteria che dura per tutto il giorno. Insomma, un’offerta veramente ottima che non puoi farti scappare per nessun motivo.

Redmi Note 14 Pro+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il Redmi Note 14 Pro+. Lo smartphone top di gamma del produttore cinese è disponibile con uno sconto del 41% che fa crollare il prezzo a 282,43 euro, con un risparmio netto rispetto a quello di listino che sfiora i 200 euro. Per questo modello si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche di una delle migliori occasioni della giornata. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa entro un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo.

Redmi Note 14 Pro+: le caratteristiche tecniche

La scheda tecnica con componenti di ultima generazione non è il solo elemento che cattura l’attenzione. Il Redmi Note 14 Pro+ si caratterizza anche per un design moderno e soprattutto resistente, come testimonia la certificazione IP68. Passando alle caratteristiche tecniche, il primo elemento che balza subito all’occhio è il display CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, superiore anche al FHD. Il refresh rate tocca un picco di 120 Hz che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Il display si prende anche cura dei tuoi occhi e li protegge dalle fastidiose luci blu. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 7s Gen 3 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

L’elemento che cattura l’attenzione, però, è il comparto fotografico. E non potrebbe essere altrimenti. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con obiettivo principale da 200 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 20 megapixel. Xiaomi mette a disposizione anche gli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano la qualità delle foto sia mentre le scatti sia nella fase di editing. E il risultato finale è veramente unico.

A proposito di intelligenza artificiale, non mancano strumenti AI che ti semplificano la giornata, come ad esempio il traduttore in tempo reale. Hai anche il supporto di Google e di Gemini AI. Chiudiamo con la super batteria da 5110mAh con HyperCharge da 120 W per avere il 100% di autonomia in poco più di 15 minuti.

