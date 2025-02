Redmi Note 14 Pro Plus, lo sconto è speciale: va comprato subito

Da oggi è disponibile il Redmi Note 14 Pro Plus in offerta con un ottimo sconto del 32% e risparmi poco più di 150 euro sul prezzo di listino. Ecco le caratteristiche tecniche.

Può uno smartphone lanciato da circa un mese essere in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare poco più di 150 euro? La risposta è sì se ti chiami Redmi Note 14 Pro Plus e sei il protagonista di una delle migliori promo di San Valentino disponibili su Amazon. Non si tratta di un errore di prezzo: sul sito di e-commerce è realmente disponibile il nuovo smartphone top di gamma prodotto da Xiaomi in promo con uno sconto di ben il 32%. Un’occasione da non farsi scappare per uno dei dispositivi più interessanti lanciati in questo inizio di 2024.

Il Redmi Note 14 Pro+ è il più performante tra i modelli prodotti dal brand cinese. Un telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e che si contraddistingue per una scheda tecnica molto interessante e che si basa sull’ottimo processore Snapdragon 7s Gen 3. Altrettanto interessante è il comparto fotografico: nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, la stessa disponibile su smartphone molto più costosi. E non manca una batteria a lunghissima durata e con una ricarica super rapida che impiega poco più di 15 minuti per avere il 100% di autonomia. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro: ti consigliamo di approfittarne subito.

Redmi Note 14 Pro Plus

Redmi Note 14 Pro Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con la promo di oggi il Redmi Note 14 Pro Plus diventa immediatamente lo smartphone da acquistare. Il telefono top di gamma è disponibile con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo a 323,57 euro, minimo storico e miglior prezzo web. Si tratta di un risparmio netto che supera i 150 euro e per uno smartphone lanciato sul mercato da pochissime settimane si tratta di un’occasione irripetibile. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, i giorni a disposizione sono quattordici. Hai tutto il tempo per testarlo e scoprire le funzionalità uniche di questo nuovo dispositivo firmato da Xiaomi.

Redmi Note 14 Pro+: la scheda tecnica

Xiaomi porta l’intelligenza artificiale anche nella fascia più bassa del mercato. Il Redmi Note 14 Pro Plus si basa sull’AI e la troviamo in ogni componente. Come ad esempio nel comparto fotografico: nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel con AI che assicura scatti straordinari in ogni situazione. A supporto un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Nell’app Foto hai a disposizione tanti strumenti utili per l’editing fotografico che sfruttano al meglio sempre gli algoritmi di intelligenza artificiale. Sempre in tema di IA, sullo smartphone è installato di default Gemini, il nuovo assistente di Google diretto concorrente di ChatPT. Ma non solo. Xiaomi mette a disposizione utili strumenti come la trascrizione delle note vocali, oppure l’interprete in tempo reale mentre sei in viaggio.

Passando alle caratteristiche tecniche dello smartphone, il Redmi Note 14 Pro+ stupisce anche per quanto riguarda il display. Il brand cinese ha optato per un ottimo schermo CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 120 Hz e la luminosità tocca un picco di 3000 nit. Il display si prende anche cura dei tuoi occhi riducendo al minimo le fastidiose luci blu. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore Snapdragon 7s Gen 3 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con l’ultima ciliegina sulla torta: la batteria da 5110mAh che ti permette di utilizzare lo smartphone fino a due giorni con una sola carica. La ricarica HyperCharge a 120 W permette di avere il 100% di autonomia in poco più di 15 minuti.

Redmi Note 14 Pro Plus