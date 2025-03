Redmi Note 13 Pro Plus, il prezzo è crollato al minimo: sconto esagerato

Lo smartphone top di Xiaomi è in offerta con uno sconto del 31% e risparmi centinaia di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

I telefoni top solitamente hanno dei prezzi inaccessibili a molti, con cifre che superano abbondantemente i 500 euro. Ci sono, però, degli smartphone progettati per essere accessibili alla gran parte delle persone e che assicurano delle prestazioni molto simili a quelle di un top di gamma. Se a questo aggiungi anche le offerte Amazon, ecco che diventano immediatamente dei best-seller. E oggi parliamo proprio di uno di questi telefoni: il Redmi Note 13 Pro+ nella versione 5G. Smartphone disponibile da oggi con un’offerta esclusiva su Amazon al prezzo più basso di sempre e che ti permette di risparmiare centinaia di euro. Un vero telefono top che puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero, per delle condizioni di acquisto che non trovi su nessun altro sito di e-commerce.

Il Redmi Note 13 Pro+ è probabilmente il miglior telefono che puoi acquistare nella fascia tra i 300 e i 350 euro. E per capirlo basta veramente poco: schermo ampio e con risoluzione 1,5K, superiore anche al FHD. Ottimo processore, prestazioni eccellenti e soprattutto una fotocamera principale da 200 megapixel che assicura scatti iconici e video professionale. Non manca la classica ciliegina sulla torta: una batteria da 5000mAh con ricarica lampo da 120 W.

Redmi Note 13 Pro Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una vera anticipazione di quello che le offerte di Primavera ci potranno offrire da martedì 25 marzo. Da oggi, infatti, troviamo il Redmi Note 13 Pro+ nella versione 5G in offerta a un prezzo di 309,90 euro con un sconto del 31% rispetto a quello di listino. Si tratta del prezzo più basso disponibile su Amazon e il risparmio sfiora i 140 euro. Acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma per i podcast e gli audiolibri in esclusiva di Amazon. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 61,98 euro al mese utilizzando il servizio presente in pagina. Praticamente l’offerta perfetta che non evi farti assolutamente scappare.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai come sempre i soliti quattordici giorni. Devi essere velocissimo: si tratta di una promo lampo ed esclusiva di Amazon. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Redmi Note 13 Pro+: le caratteristiche tecniche

Difficile trovare un solo difetto a uno smartphone come il Redmi Note 13 Pro+. Telefono equilibrato, versatile e progettato appositamente per coloro che vogliono un dispositivo scattante, ma a prezzi tutto sommato alla portata.

Xiaomi come al solito ha fatto un super lavoro nella progettazione di questo smartphone. Lo si capisce fin da dallo schermo: trovi un display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, superiore anche al FHD, per immagini perfette in ogni situazione. Il refresh rate arriva fino a 120 Hz per un utilizzo fluido nella vita di tutti i giorni. Uno schermo perfetto per giocare e per vedere film e serie TV quando sei in viaggio. Per le prestazioni si fa affidamento all’ottimo processore MediaTek Dimensity 7200-Ultra con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Il colosso cinese ha lavorato molto anche sul comparto fotografico e ha dotato il Redmi Note 13 Pro+ di sensori di ultima generazione che assicurano risultati straordinari. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, lo stesso che trovi su telefoni molto più costosi, affiancato da un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera principale è dotata sia di stabilizzazione ottica sia di stabilizzazione elettronica, per video perfetti anche quando sei in movimento. Grazie allo zoom 4x senza perdita di qualità puoi fotografare oggetti in lontananza con risultati straordinari. Per i selfie, invece, trovi una fotocamera frontale da 16 megapixel.

Chiudiamo con una super batteria da 5000mAh con ricarica iper veloce da 120 W che impiega solamente poco più di 15 minuti per avere il 100% di autonomia. Insomma, uno smartphone completo e da oggi a un prezzo incredibile.

