Redmi Note 13 Pro Plus, il prezzo è crollato al minimo: va comprato ora

Da oggi trovi il Redmi Note 13 Pro Plus in offerta con uno sconto del 40% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

È possibile acquistare uno smartphone top di gamma pagandolo molto meno di 300 euro e risparmiando quasi il 50%? La risposta è sì se lo smartphone in questione è il Redmi Note 13 Pro Plus e l’offerta è disponibile in esclusiva su Amazon. Il merito è della promo attiva da pochissime ore e che ti permette di risparmiare ben il 40% sul prezzo di listino e ti fa approfittare del minimo storico. Le condizioni di acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il Redmi Note 13 Pro+ è uno smartphone top di gamma che oggi paghi quanto un medio di gamma. La scheda tecnica non lascia dubbi al riguarda, a partire dall’ottimo schermo CrystalRes da 6,67 pollici e con risoluzione 1,5K fino ad arrivare alla fotocamera principale da 200 megapixel, la stessa che trovi su dispositivi molto più costosi e blasonati. E se pensi che finisca qui, ti sbagli: le prestazioni sono ottime grazie al processore MediaTek Dimensity 7200-Ultra.

Redmi Note 13 Pro Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

A questo prezzo è un’occasione irripetibile. Da oggi trovi su Amazon il Redmi Note 13 Pro+ in offerta un prezzo stracciato di 269,99 euro grazie allo sconto del 40%. Per il sito di e-commerce si tratta del minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 54 euro al mese a tasso zero. Si tratta di una promo esclusiva Amazon e ti consigliamo di approfittarne subito: potrebbe terminare da un momento all’altro.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre due settimane di tempo da quando lo ricevi a casa.

Redmi Note 13 Pro+: le caratteristiche tecniche

Con il Redmi Note 13 Pro Plus non devi porti limiti: lo smartphone del produttore cinese è quanto di meglio tu possa trovare oggi nella fascia tra i 250 e i 300 euro. Ha tutto quello ti può servire per utilizzare un telefono al massimo delle potenzialità.

A partire da uno degli elementi più importanti in uno smartphone: lo schermo. Sul Redmi Note 13 Pro+ è presente un display CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, superiore anche al FHD. Il refresh rate arriva fino a un massimo di 120 Hz, per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorno. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 7200-Ultra con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti del telefono Xiaomi è il comparto fotografico. Nella parte posteriore infatti, è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel dotato sia di stabilizzatore ottico sia di stabilizzatore elettronico dell’immagine. Risultati professionali sia per le immagini sia per i video. Il sistema fotografico si completa con una obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 16 megapixel.

Non poteva mancare una batteria da 5.000mAh che ti permette di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza problemi. Grazie alla super ricarica da 120 W hai il 100% di autonomia in meno di 20 minuti. Concludiamo con una caratteristica che non vi può che far piacere: il telefono è stato progettato per la massima resistenza e non teme né graffi né le cadute, oltre a essere impermeabile (IP 68).

