Xiaomi, il nuovo smartphone top a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Fonte foto: Redmi

Tra le prime aziende a lanciare una nuova famiglia di smartphone in questo 2025 c’è Xiaomi con l’attesissima gamma Redmi Note 14, composta da tre smartphone che vanno a coprire tutte le principali fasce di mercato. Per chi è alla ricerca di un top di gamma c’è il Redmi Note 14 Pro+, smartphone che assicura prestazioni top grazie a una scheda tecnica molto ricercata. Il prezzo, però, resta sempre alla portata di tutti, a maggior ragione oggi che è disponibile in offerta al minimo storico su Amazon. Infatti, a pochissimi giorni dal lancio sul mercato è già in promo con uno sconto di ben il 23% e risparmi più di 110 euro sul prezzo di listino.

Promo che lo fa diventare immediatamente il dispositivo da acquistare oggi. E lo capiamo anche dall’ottima scheda tecnica dello smartphone: oltre a uno schermo ampio, fluido e luminoso, abbiamo anche il supporto di un comparto fotografico top con un sensore principale da 200 megapixel, lo stesso che troviamo su dispositivi molto più costosi. Novità anche per quanto riguarda gli strumenti di intelligenza artificiale grazie all’integrazione di Gemini e dei servizi di Google. Insomma, un telefono completo, intelligente e con un prezzo con pochi eguali.

Redmi Note 14 Pro Plus

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Redmi Note 14 Pro+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Appena uscito e già disponibile con un ottimo sconto. Da oggi è disponibile il Redmi Note 14 Pro Plus in promo con uno sconto del 23% che fa scendere il prezzo a 367 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Per uno smartphone uscito sul mercato da pochissime settimane si tratta di un’occasione veramente speciale e da non farsi sfuggire. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai 14 giorni di tempo, quanto basta per testare tutte le funzioni del dispositivo.

Redmi Note 14 Pro Plus

Redmi Note 14 Pro Plus: le caratteristiche tecniche

Se quello che stai cercando è uno smartphone top di gamma a un prezzo tutto sommato abbordabile, il Redmi Note 14 Pro+ è quello che fa per te. Il nuovo smartphone Xiaomi è dotato delle migliori componenti disponibili in questo momento sul mercato e lo abbina anche a un design interessante e moderno.

Partiamo dal primo elemento che spicca su tutto il resto: il display. Sul Redmi Note 14 Pro+ è presente uno schermo CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K (superiore al FullHD) e con refresh rate che tocca i 120Hz. Ma non finisce qui: il dato che cattura l’attenzione è la luminosità che raggiunge un picco di 3000nit e lo rende visibile in ogni situazione. Il tutto tenendo anche cura dei tuoi occhi senza far stancare la vista anche dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 7s Gen3 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per utilizzare qualsiasi applicazione senza il minimo problema.

Altro elemento che cattura l’attenzione è il comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel (lo stesso presente su dispositivi molto più costosi), con a supporto un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 20 megapixel. Il sistema fotografico si compone anche di utili strumenti AI che permettono un editing avanzato di ogni immagine e video.

A proposito di intelligenza artificiale, lo smartphone integra Gemini e gli strumenti di intelligenza artificiale di Google, tra cui un traduttore in tempo reale e tanti altri tool molto utili nella vita di tutti i giorni. Concludiamo con la batteria da 5110mAh con supporto alla ricarica super rapida da 120 W che impiega poco meno di mezzora per arrivare al 100% di autonomia.

Redmi Note 14 Pro Plus