Il Motorola Edge 50 Fusion è in offerta su Amazon: il mid-range nella variante da 12 GB di RAM e 512 GB di storage raggiunge ora un prezzo davvero ottimo

Fonte foto: Motorola

Il Motorola Edge 50 Fusion si conferma un vero e proprio punto di riferimento della fascia media del mercato: grazie alla promozione in corso, infatti, il mid-range di Motorola è ora disponibile al prezzo scontato di 262 euro andando a scegliere la variante più completa della gamma che include ben 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage.

Si tratta della soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di fascia media con un rapporto qualità/prezzo ottimo e con una scheda tecnica completa ed equilibrata. In questo momento, puntare sul modello di Motorola rappresenta la soluzione giusta per acquistare un nuovo smartphone da meno di 300 euro.

Motorola Edge 50 Fusion: scheda tecnica

La scheda tecnica del Motorola Edge 50 Fusion ruota intorno alla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, un ottimo chip che, in questa fascia di prezzo, risulta essere tra le migliori soluzioni su cui puntare, sia per prestazioni che per efficienza. Questo SoC garantisce anche il pieno supporto alle reti 5G.

Lo smartphone, inoltre, viene proposto nella variante con la massima dotazione di memoria e, quindi, può sfruttare 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage interno. Sotto la scocca c’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con la possibilità di sfruttare la ricarica cablata da 68 W per ridurre al minimo il tempo necessario per ripristinare l’autonomia.

Da segnalare la presenza di un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ che può arrivare fino a un refresh rate massimo di 120 Hz. Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel.

Tra le specifiche troviamo anche la possibilità di sfruttare la connettività Dual SIM, con il supporto alle eSIM, un sensore di impronte digitali, posizionato sotto al display, e la certificazione IP68. Il sistema operativo è Android 15 e lo smartphone riceverà aggiornamenti fino ad Android 17.

Lo smartphone di Motorola ha dimensioni pari a 161,9 x 73,1 x 7,9 mm per un peso di 174,9 grammi. La scocca posteriore è realizzata in pelle vegana ed è disponibile in varie colorazioni.

Motorola Edge 50 Fusion: l’offerta di Amazon

Grazie alla promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 50 Fusion nella variante 12/512 GB con un prezzo scontato fino a 262 euro. L’offerta rappresenta l’occasione giusta per poter puntare su di un mid-range di qualità senza spendere troppo. Per accedere alla promo basta premere sul banner seguente:

