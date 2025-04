Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Il nuovo iPhone pieghevole sta per arrivare e potrebbe avere un prezzo davvero elevato: ecco le ultime indiscrezioni

Apple sta lavorando al suo primo iPhone pieghevole. Il nuovo modello è ancora in sviluppo ma le indiscrezioni sono già tante. Nelle scorse settimane, infatti, abbiamo parlato in più occasioni del dispositivo, andando ad analizzarne le (presunte) specifiche tecniche. Oggi, invece, è il turno del prezzo: secondo alcuni rumor, infatti, il nuovo pieghevole di Apple arriverà sul mercato con un prezzo da vero e proprio top di gamma, che potrebbe essere superiore anche a quello dei futuri iPhone 17.

iPhone Fold: i rumor sul prezzo

A fornire le prime informazioni sul prezzo del nuovo iPhone Fold (il nome commerciale, per ora, non è ancora noto), è un report di GSMarena che ha raccolto le stime di vari analisti e, per ultimo, le informazioni fornite dall’insider Instant Digital.

Secondo tutte le fonti riportate, infatti, il nuovo pieghevole di Apple dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di partenza di 2.100 – 2.300 dollari. Le stime si basano sui normali margini che Apple applica ai suoi prodotti oltre che sull’aumento dei costi di produzione rispetto agli altri modelli della gamma.

In sostanza, quindi, il primo smartphone pieghevole delle celebre mela potrebbe arrivare a costare quasi il doppio di un iPhone 16 Pro Max da 256 GB che, negli USA, costa 1.199 dollari (più le tasse). Con un rapporto di questo tipo, il pieghevole di Apple in Italia potrebbe arrivare a costare circa 3.000 euro (il 16 Pro Max da 256 GB costa 1.479 euro di listino).

Il prezzo sembra essere molto alto ed è anche nettamente superiore a quello di potenziali rivali come i Galaxy Z Fold (l’ultimo Z Fold 6 parte da 1,899 dollari). Il listino elevato potrebbe limitare la diffusione del pieghevole anche perché il nuovo iPhone Fold dovrà affrontare la concorrenza dei prossimi iPhone Pro. Da considerare, per la valutazione del prezzo, c’è anche la questione dell’effetto dei dazi.

iPhone Fold: quando arriva e come sarà

Il nuovo iPhone pieghevole sarà disponibile nel corso del 2026, probabilmente nella seconda parte dell’anno, arrivando sul mercato insieme ai nuovi iPhone 18, dopo essere stato rimandato rispetto ai tempi previsti in precedenza. Lo smartphone dovrebbe avere il nuovo chip Apple A20 Pro, realizzato con processo produttivo a 2 nm.

Per quanto riguarda il display, il nuovo modello di Apple si affiderà a Samsung Display che dovrebbe realizzareun display pieghevole da 7,8 pollici e un display esterno da 5,5 pollici, che consentirà di utilizzare lo smartphone anche da chiuso. Lo spessore dello smartphone sarà di 4,5-4,8 mm da aperto e di 9-9,5 mm da chiuso.

Maggiori dettagli sulla scheda tecnica del nuovo smartphone di Apple arriveranno nelle prossime settimane. Il progetto è in sviluppo ma sembra oramai aver assunto una forma quasi definitiva. Nei prossimi mesi, in ogni caso, Apple potrebbe effettuare delle modifiche per trovare il giusto equilibrio tra funzioni, prestazioni e prezzo.