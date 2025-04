Fonte foto: Primakov / Shutterstock.com

La sicurezza non è mai troppa, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone che racchiudono tantissimi dati personali dell’utente. Per questo motivo, Android 16 andrà ad integrare una preziosa funzione aggiuntiva pensata per offrire un livello extra di protezione.

Il sistema in questione si chiama Identity Check o Verifica dell’identità e non è una novità assoluta visto che è già stato integrato sui dispositivi Pixel oltre che sugli smartphone Galaxy di Samsung con Android 15. Con l’arrivo di Android 16, però, tutti gli smartphone compatibli con l’update potrebbero essere in grado di sfruttare nativamente questa funzione, ottenendo una protezione aggiuntiva per i propri dati.

Cos’è la Verifica dell’identità

La Verifica dell’identità è un sistema di protezione extra che può essere attivato direttamente dalle Impostazioni dello smartphone. In sostanza, attivando questa opzione, il software sarà protetto da un livello aggiuntivo di sicurezza.

Chi effettua l’accesso con il codice di sblocco, infatti, non potrà effettuare modifiche “critiche” al sistema (cambio password, ripristino dei dati etc.) e non potrà accedere alle app considerate “sensibili“. L’accesso con il semplice codice di sblocco, dunque, non garantirà un piena libertà all’interno del sistema operativo e per quel che riguarda l’accesso ai dati personali. Per poter eliminare queste limitazioni bisognerà effettuare l’autenticazione biometrica con l’impronta digitale o il riconoscimento del volto.

Solo in questo modo, infatti, sarà possibile effettuare modifiche rilevanti allo smartphone e accedere alle app più importanti, come la posta elettronica o le app bancarie. Grazie alla Verifica dell’identità, un utente non autorizzato, pur conoscendo il codice di sblocco, non potrà mai avere un accesso completo ai dati dell’utente. Si tratta di una protezione utile anche in caso di smartphone rubato.

Come usare la Verifica dell’identità

Al momento, il sistema di Verifica dell’identità non è disponibile per tutti i dispositivi Android. Tra quelli aggiornati ad Android 15, infatti, l’opzione è accessibile solo per i Pixel che hanno ricevuto le novità del Pixel Drop di dicembre 2024 e per i Samsung Galaxy aggiornati alla One UI 7.

Come rivelato da Android Authority, però, questa caratteristica sta per arrivare su più modelli, con il rilascio di Android 16 (che arriverà nella seconda metà dell’anno). In particolare, la nuova funzione è stata individuata su OnePlus 13, dopo aver installato la beta di Android 16, come parte della suite di funzioni antifurto.

Si tratta di un importante passo in avanti per la sicurezza con gli utenti non autorizzati che potranno avere solo un accesso parziale al sistema operativo grazie alle nuove misure di sicurezza previste da Google Maggiori dettagli sull’implementazione arriveranno nel corso delle prossime settimane.