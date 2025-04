Moto G35, prezzo crollato: oggi costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se sei alla ricerca di uno smartphone che costa poco e a un prezzo mai visto prima, questa è la promo perfetta per te. Il protagonista di questo articolo è il moto g35, smartphone lowcost di Motorola che da oggi trovi con un super sconto del 48% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 120 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un telefono che offre molto più di quello che pensi.

Infatti, il moto g35 è un classico smartphone medio di gamma, al prezzo di un entry-level. Un telefono che ti permette di fare un po’ di tutto e non solamente le azioni principali, come ad esempio inviare messaggi, controllare i social network ed effettuare le chiamate. Con lo smartphone di Motorola puoi anche vedere film e serie TV, giocare, scattare delle belle foto grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel. E la super batteria da 5000mAh ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Non farti scappare questa offerta: potrebbe terminare da un momento all’altro.

moto g35

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Moto g35: prezzo, offerta e sconto Amazon

Se vuoi spendere poco per acquistare il nuovo smartphone, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi è disponibile il moto g35 a un prezzo di soli 118,99 euro grazie allo sconto del 48% disponibile su Amazon. Lo paghi praticamente la metà risparmiando ben 110 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Grazie alla consegna rapida garantita da Amazon lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando ricevi l’ordine), mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon. Non farti scappare questa ottima opportunità: potrebbe terminare da un momento all’altro (è uno dei telefoni più venduti in queste ultime ore su Amazon).

moto g35

Moto g35: le caratteristiche tecniche

L’affidabilità del Moto G35 è garantita dalla stessa Amazon che ha aggiunto sulla pagina prodotto la dicitura "Scelta Amazon" riservata solamente ai dispositivi che rispettano alcuni requisiti specifici. E le potenzialità di questo dispositivo le si intuiscono immediatamente analizzando la scheda tecnica.

Lo smartphone è equipaggiato con un display da ben 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Uno schermo che si adatta a qualsiasi utilizzo: dalle classiche azioni quotidiane, fino a vedere film e serie TV mentre si è in viaggio. La frequenza di aggiornamento elevata lo rende anche fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dal processore octa-core supportato da 4 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Tutt’altro che da disprezzare anche il comparto fotografico. Nonostante il prezzo non arrivi a 120 euro, il moto g35 è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel e fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel. Due fotocamere che lavorano molto bene insieme e che sono intercambiabili. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 16 megapixel. A supporto anche l’intelligenza artificiale che ti fornisce tanti strumenti utili per l’editing fotografico.

Come tutti gli smartphone di questa fascia di prezzo non manca una super batteria da 5000mAh che ti permette di completare un’intera giornata senza la necessità di ricaricare il dispositivo. Insomma, uno smartphone che non ti delude e che da oggi trovi a un prezzo veramente eccezionale.

moto g35