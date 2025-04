Fonte foto: OnePlus

Il OnePlus 12 diventa sempre più interessante, rappresentando un’alternativa più economica agli attuali top di gamma per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone completo, in grado di offrire prestazioni eccellenti, un’ottima autonomia e un comparto fotografico di qualità.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di OnePlus è disponibile al prezzo scontato di 649 euro per la versione da 12/256 GB mentre la versione da 16/512 GB viene proposta al prezzo scontato di 709 euro. Per accedere alla promo basta premere sul banner riportato di seguito. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

OnePlus 12 – Snapdragon 8 Gen 3 – 16/512 GB

OnePlus 12: scheda tecnica

Il OnePlus 12 può contare su di una scheda tecnica completa che conferma la qualità dello smartphone di OnePlus, vera e propria alternativa più economica ai top di gamma 2025. Tra le specifiche troviamo un display LTPO AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che con una luminosità di picco di 4.500 nits.

Sotto la scocca, invece, c’è posto per il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una garanzia assoluta in termini di prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Il chip di Qualcomm può offrire tanta potenza, una GPU veloce e in grado di far girare senza problemi anche i giochi più complessi e una NPU per la gestione delle attività AI "on device".

Ci sono, inoltre, 12/16 GB di memoria RAM e 256/512 GB di storage UFS 4.0. Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.400 mAh con supporto alla ricarica cablata da 100 W e alla ricarica wireless da 50 W. Tra le specifiche c’è il supporto Dual SIM (anche con eSIM) oltre alla certificazione IP65. Da segnalare anche il sistema operativo Android 15, con altri 3 major update e con la possibilità di sfruttare diverse funzionali AI.

Il comparto fotografico è un altro punto di forza dello smartphone. Realizzato in collaborazione con Hasselblad, questo comparto include una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore teleobiettivo periscopico da 64 Megapixel (con zoom ottico 3x) e un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

OnePlus 12: l’offerta di Amazon

Grazie alla promo in corso su Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 12 con un prezzo scontato di 649 euro, scegliendo la versione 12/256 GB che viene venduta direttamente da Amazon. Per chi cerca una variante con dotazione di memoria maggiore, invece, c’è la versione 16/512 GB. In questo caso, il prezzo è ancora più interessante ed è possibile acquistare lo smartphone a 709 euro. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto.

