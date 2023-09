Anche le icone invecchiano e, nel mondo della tecnologia, non c’è spazio per i vecchi modelli: sono un costo fisso che non genera più ricavi. Vale per tutti, anche per i colossi, anche per Samsung che ha appena “lasciato andare” uno dei suoi modelli che più hanno fatto la differenza dal punto di vista del design. Anzi, ne ha lasciati andare due: Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+.

Ultimo update per Galaxy Note 10

Quello di agosto è stato l’ultimo update delle patch di sicurezza per i modelli Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+, non ce ne saranno altri e, di conseguenza, a breve usare questi telefoni diventerà pericoloso.

Senza update di sicurezza, infatti, i nuovi bug scoperti dai ricercatori di sicurezza, e sfruttabili da hacker e malware non vengono più corretti. Quindi, nel giro di pochi mesi, i telefoni non aggiornati diventano facilmente attaccabili da remoto.

Quando un telefono non è più aggiornato, quindi, si consiglia di non usarlo più o, quantomeno, di non connetterlo ad Internet e destinarlo ad un uso solo offline.

E’ il caso dei due Galaxy Note 10 e Note 10+, che sono stati lanciati ad agosto 2019 e hanno raggiunto i 4 anni di aggiornamenti promessi da Samsung. Tre, invece, gli aggiornamenti di Android concessi: dall’Android 9 iniziale, infatti, si è arrivati fino ad Android 12.

Galaxy Note 10: icona di stile

La serie Galaxy Note 10 è stata la penultima tra le Note: è stata seguita dalla Galaxy Note 20 (del 2020), ma non è mai arrivata la serie Galaxy Note 21 (cancellata per far spazio in gamma ai foldable).

I Galaxy Note 10 e 10+, però, sono stati molto importanti per Samsung perché hanno introdotto delle novità che sono poi diventate segni distintivi del marchio coreano.

Ad esempio la disposizione “a semaforo” delle fotocamere posteriori, oggi comune a tutti i modelli Samsung, o l’abbandono dell’ingresso jack per le cuffie.

Quando uscì nel 2019 il Galaxy Note 10 aveva l’interfaccia One UI 1.5, che introduceva alcuni cambiamenti specifici per usare al meglio lo schermo grande (6,3 pollici su Galaxy Note 10 e 6,7 pollici su Galaxy Note 10+), dando il via ad un percorso di sviluppo software i cui frutti si vedono oggi su Galaxy Z Fold5.

Samsung: quali modelli si aggiornano di più

Notoriamente Samsung è uno dei brand che aggiornano maggiormente i propri telefoni. Molti modelli ricevono aggiornamenti mensili, altri trimestrali, altri semestrali.

I modelli che si aggiornano ogni mese sono:

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Fold2 5G

Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip5

W23 (Cina)

W23 flip (Cina)

Galaxy S20

Galaxy S20 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Note20

Galaxy Note20 5G

Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note20 Ultra 5G

Ricevono aggiornamenti trimestrali, invece, questi modelli:

Galaxy Fold

Galaxy Fold 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

W22 5G (Cina)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note10 Lite

Galaxy A22e 5G

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A03

Galaxy A03s

Galaxy A03 core

Galaxy A13

Galaxy A13 5G

Galaxy A23

Galaxy A23 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A04

Galaxy A04s

Galaxy A04e

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A24

Galaxy A34 5G

Galaxy M22

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M13

Galaxy M13 5G

Galaxy M23 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M04

Galaxy M14 5G

Galaxy M34 5G

Galaxy M54 5G

Galaxy F42 5G

Galaxy F13

Galaxy F04

Galaxy F14 5G

Galaxy F34 5G

Galaxy F54 5G

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab Active Pro

Galaxy Tab Active3

Galaxy Tab Active4 Pro

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9

Ricevono, infine, aggiornamenti semestrali questi modelli Samsung: