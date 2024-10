L'intelligenza artificiale dei Samsung Galaxy sarà a pagamento

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Samsung Galaxy AI non sarà più disponibile gratuitamente, la conferma arriva da una nota ufficiale di Samsung. Si ipotizza una versione in abbonamento della suite

Sin dalla presentazione ufficiale di Galaxy AI c’è stata una certezza che ha gravato sulle teste della fanbase di Samsung: le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale non sarebbero rimaste gratuite per sempre.

Un’eventualità ribadita più volte dall’azienda stessa che, però, per dissolvere ogni dubbio di recente ha sottolineato ulteriormente la cosa, confermando addirittura la data che dovrebbe mettere un punto all’utilizzo gratuito della sua suite di funzionalità AI, il 31 dicembre 2025.

Cosa cambia per Galaxy AI

Sul comunicato stampa ufficiale condiviso da Samsung per l’uscita del Galaxy Tab S10+ e del Galaxy Tab S10 Ultra si legge chiaramente che “le funzioni di Galaxy AI saranno fornite gratuitamente fino al 31 dicembre 2025 sui dispositivi Samsung Galaxy supportati“. Un messaggio del genere è apparso a più riprese anche all’uscita del Samsung Galaxy S24 e alla presentazione dei foldable dell’azienda il Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6.

Nonostante queste dichiarazioni piuttosto nette, però, in molti hanno notato che effettivamente il colosso sudcoreano non ha mai parlato ufficialmente dell’obbligo di sottoscrivere un abbonamento, perciò alcuni hanno ipotizzato che si possa arrivare a diverse modalità di utilizzo, magari con un piano standard, gratuito ma con un numero di funzioni limitato, qualche vincolo nell’utilizzo e magari la pubblicità e un piano premium che, invece, consente di sfruttare Galaxy AI al massimo delle sue potenzialità.

Del resto non sarebbe la prima volta che un’azienda decide di distribuire un servizio in questa maniera, guardiamo, ad esempio, il caso di Google Gemini (con la versione Advanced che costa 21,99 euro al mese) o quello di chatGPT (con la versione Pro che costa 20 dollari al mese), entrambi disponibili sia gratuitamente che nella versione in abbonamento, a discrezione dell’utente e delle sue esigenze.

Probabilmente è presto per fare delle supposizioni al riguardo ma, quasi sicuramente, da qui al 31 dicembre 2025 non mancheranno assolutamente le occasioni in cui Samsung ricorderà ai suoi utenti che questo “lunghissimo periodo di prova” per Galaxy AI sta volgendo al termine, indicando magari anche in che modo deciderà procedere dopo la fatidica data.

Quali device sono compatibili con Galaxy AI

Importante ricordare che Galaxy AI è disponibile su diversi dispositivi aggiornati con l’interfaccia utente One UI 6.1 e versioni successive. Tra i modelli compatibili ci sono:

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Al 31 dicembre 2025, quindi, tutti i dispositivi in elenco (e quelli che usciranno nel frattempo) dovranno correre in qualche modo ai ripari e decidere se sottoscrivere un eventuale abbonamento, oppure rinunciare alle funzionalità AI.